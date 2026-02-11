La ONCE reparte en Sevilla 150.000 euros con un Rasca vendido en el Hospital Macarena

Un acertante de Sevilla ha obtenido un premio de 150.000 euros al instante con el juego Rasca x10 de la ONCE. El cupón premiado se vendió en el punto situado frente al Hospital Macarena de la capital andaluza, donde trabaja Francisco Javier Arriaga.

El vendedor ha expresado su satisfacción tras entregar su primer premio mayor desde que comenzó su actividad profesional en la Organización. "Estoy muy contento, todavía no me lo creo. He dado una alegría muy grande", ha declarado Arriaga. La ubicación de su punto de venta, en una zona de paso de personas relacionadas con el ámbito hospitalario, añade un componente especial a este premio. "Espero que haya tocado muy bien tocado, y que pueda compartir su alegría con todos", ha concluido el vendedor.

Características del juego Rasca x10

El Rasca x10 permite obtener premios de hasta 150.000 euros por un coste de 2 euros. El mecanismo de juego consiste en descubrir casillas donde, si alguno de los números del jugador coincide con los números ganadores, se obtiene el premio correspondiente a esa combinación. Además, el juego incorpora números multiplicadores que pueden aumentar el premio obtenido por 2, por 5 o hasta por 10.

Eurojackpot ofrece 31 millones de euros

La ONCE comercializa en España el Eurojackpot, el sorteo europeo compartido con otros 18 países del espacio económico europeo. El bote acumulado para el sorteo del próximo viernes, 13 de febrero, alcanza los 31 millones de euros.

Política de juego responsable de la Organización

Los productos de lotería de la ONCE incorporan controles para neutralizar consumos descontrolados desde su diseño hasta su comercialización. La Organización prohíbe expresamente la venta a menores de edad y el consumo a crédito. Los sistemas de evaluación y seguimiento implementados cumplen con los estándares definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Canales de comercialización disponibles

Los cupones se distribuyen a través de la red de cerca de 21.000 vendedores y vendedoras de la ONCE en todo el territorio nacional. Alternativamente, pueden adquirirse en la plataforma digital https://www.juegosonce.es/ y en establecimientos colaboradores autorizados por la Organización.