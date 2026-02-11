Fernández de Bobadilla y Del Nido Benavente se citan de nuevo en el juzgado

Mientras el partido del futuro del Sevilla se sigue jugando en las negociaciones que mantiene Alberto Pérez Solano para la venta de los grandes paquetes accionariales, las causas judiciales pendientes, de toda índole y por las tres vías posibles –civil, penal y mercantil–, siguen su curso lógico, lento, pero firme.

Así, si hace dos semanas José María del Nido Carrasco tenía que declarar como investigado en un posible delito societario tras una denuncia presentada por su padre por la vía penal tras la Junta Extraordinaria del 27 de marzo, comparecencia desvelada por Diario de Sevilla, la próxima semana (el lunes 16) le llega el turno al propio José María del Nido Benavente, que fue denunciado por el abogado del Sevilla, Lucas Fernández de Bobadilla por injurias y amenazas, así como de un delito de agresiones (supuestamente zarandearlo cogiéndolo del brazo) durante los minutos previos al derbi ante el Betis de la pasada temporada en el Sánchez-Pizjuán.

El titular del juez de primera instancia número 11, según ha podido conocer este diario, ha citado a ambos en una vista oral dentro de la causa por la vía penal interpuesta en su día por el letrado que presta sus servicios al Sevilla, que incluso aportó las imágenes registradas en las cámaras de seguridad del estadio. Fernández de Bobadilla acusa a Del Nido padre también de un delito de osbtrucción a la justicia (castigado con prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 24 meses) al supuestamente atentar contra la libertad de los intervinientes en un procedimiento judicial. Sin embargo, el juez ya rechazó juzgar a Del Nido Benavente por delito de obstrucción a la justicia y tipificó el caso en un simple delito leve (antiguamente llamado juicio de faltas).

Mientras, este mismo hecho mantiene abierta otra causa por la vía civil, en la que el Sevilla sancionó al ex presidente según su código interno con 20 partidos sin poder acceder a su localidad en el estadio Sánchez-Pizjuán, de los cuales ya ha cumplido 6 partidos. El juez decretó medidas cautelares a favor de Del Nido Benavente en virtud de la figura legal periculum in mora, es decir, el peligro de los perjuicios de la demora en el tiempo de un proceso judicial, ya que si no se hubieran decretado estas medidas cauetales el ex presidente habría cumplido íntegra su sanción sin que se hubiera juzgado el hecho denunciado, además de que el procedimiento sancionador del Sevilla no había respetado los derechos de Del Nido.