Del Nido Carrasco declaró como investigado de un delito societario por la Junta de marzo de 2025

El presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, declaró el pasado martes 27 de enero en el Juzgado de Instrucción número 14 como investigado de un posible delito societario por parte de los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 27 de marzo de 2025, en la que la mesa impidió el voto a José María del Nido Benavente pese a que éste contaba con medidas cautelares que obligaban al consejo de administración a permitir su derecho en virtud de un auto del Juzgado de lo Mercantil número 2 dictado sólo tres días antes de dicha Junta (205/2025).

Fue la Junta en la que, después, el grupo de los americanos, representado por Juan de Dios Crespo, se alineó con los actuales gestores para enterrar cualquier intento del ex presidente de cesar al consejo. A-CAP, la aseguradora que tiene los poderes de las acciones de Sevillistas Unidos 2020 (777 Partners), votó en contra del cese de los cargos y en el resto de puntos del orden del día, dejando desde entonces la mayoría en poder de los actuales administradores.

Pero Del Nido Benavente presentó tras aquella Junta una denuncia por la vía penal en el juzgado de guardia que el Juzgado de Instrucción número 14 admitió a trámite. De hecho, abrió diligencias y citó al presidente para su declaración por este asunto la pasada semana. En esa comparecencia, Del Nido Carrasco se negó a responder a las preguntas de la parte denunciante en una causa que investiga un posible delito societario al no permitir el voto del máximo accionista con una serie de acciones a pesar de que éste presentó una autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD) a representar más de 25% del capital social, ya que la mesa ya en la anterior Junta apeló a la aplicación del Real Decreto 1251/1999 (Ley del Deporte) para no validar los pactos entre accionistas si la suma de sus títulos superaba el 25% del capital social.

Del Nido Benavente acudía con unas 20.000 acciones a su nombre (20,94%) y otras suscritas a través de pactos que ascendían al 31,7%, entre las que se encontraban las de los americanos, que finalmente no le dieron su apoyo al haber cambiado de bando.

Del Nido Carrasco, junto a Pepe Castro, en la presentación de Maupay. / José Ángel García

Pero entre los paquetes que la mesa bloqueó estaba uno de 4.795 acciones adjudicadas en el libro de registros a José Gómez Miñán. El consejo, en virtud del acuerdo entre Sevillistas de Nervión y la familia Del Nido de 22 de noviembre de 2019 (pacto de gobernabilidad), dio por inválidos todos los pactos, entre ellos éste firmado en 2020 en la notaría de José María Manzano, aunque sin aportar documentación. Los abogados de Del Nido padre, encabezados por José Manuel García-Quilez, demostraron con la presentación del registro correspondiente que este pacto con Gómez Miñán estaba vencido (tenía una validez de tres años) desde el 28 de septiembre de 2023.

La denuncia de Del Nido Benavente contra su hijo, sigue su curso y va por la vía penal. De momento, el juez ha pedido la incorporación a la misma del acta notarial de la Junta y la grabación audiovisual y copia radiofónica y ha tomado declaración al presidente como investigado.

Aunque Del Nido padre ha frenado su ímpetu judicial desde que ha perdido el apoyo de los americanos y con ello la mayoría (de hecho, la última Junta Ordinaria de diciembre no fue impugnada) y se ha abierto claramente otro escenario en el futuro del club con el proceso de venta y subasta a algún grupo inversor extranjero, tampoco hay que dejar de tener en cuenta que los hipotéticos compradores han pedido todo lo referente al día a día de la sociedad (créditos, deuda a corto y largo plazo, lista de acreedores, auditoría minuciosa de todos los elementos financieros y, cómo no, todas las causas abiertas y en curso que están en vía judicial).