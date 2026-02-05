Entre la broma pesada y la cruda realidad

Antonio Cordón, director deportivo del Sevilla, hizo este miércoles en la presentación de Neal Maypay un amplio resumen de la situación actual del club, del mercado, de la confianza en Almeyda y de las dificultades económicas que maniatan a la entidad, como a casi todos los clubes, por el límite salarial. El ejecutivo extremeño fue duro en su análisis: no queda nada de dinero pese a que un jugador libre podría ocupar una ficha sin utilizar.

También –lo más curioso y lo que más enfadaba a la afición– volvió a dejar una frase que va a dar de qué hablar después de que en su rueda de prensa anterior (en el mercado de verano) dijera aquello de que el objetivo del Sevilla iba a ser “estar alegres”. Esta vez aseguró que, pese a la inquietud que vive la afición con la situación clasificatoria, a dos puntos del descenso, “en el interior del vestuario se están gestando cosas muy bonitas”. Lógicamente, la frase causaba indignación…

“Esto que dije de estar alegres sé que ha calado mucho. Cuando lo dije era un estado de ánimo, una búsqueda de energía positiva. Después del partido del otro día (el 4-1 en Mallorca) nos dolió mucho a todos, pero hay que darle la vuelta. Nuestra idea es devolver ese positivismo. Trabajamos para ello, cada día hay que levantarse pensando en hacer cosas mejores. Seguimos aprendiendo cada día y estamos en ese reto. Quedan 48 puntos y mucho tiempo todavía”, decía el gestor.

Cordón pidió tranquilidad y destacó la confianza plena en Almeyda, por lo que el club no se plantea una destitución. “Cuando iniciamos el proyecto sabíamos que era el entrenador idóneo por las circunstancias, la situación, el límite salarial… Sabíamos que iba a pelear. Él sabía que era un reto. Queremos y estamos convencidos de que vamos a enderezar el rumbo, tenemos plena confianza en él porque es un trabajador nato. Hay que ir ajustando cosas, sabemos que hay que mejorar pero somos humanos y nos levantamos todos los días sabiendo que vamos a mejorar”.

Así, el ejecutivo respondió de una forma un tanto estrambótica a la cuestión peliaguda y peligrosa de los 37 goles encajados, el equipo más goleado de la Liga. “Sabemos que tiene que parar y en eso estamos trabajando, los jugadores se reúnen, los técnicos, los analistas… Esto no nos gusta a nadie. Se va a subsanar. Venimos de unos meses de conocimiento, del staff, de la Liga... Se está generando algo muy bonito en el vestuario, de verdad lo digo”.

Cordón no escondió que los problemas que tienen los clubes viene de lo que firmaron sus presidentes con LaLiga. “Lo que me estoy encontrando aquí es algo que no he vivido nunca y llevo 30 años en el fútbol profesional. Hay otras ligas que están mejor que la española, hasta la Championship (la Segunda inglesa) nos está pasando por encima. No puedo entender que clubes que hace 2-3 años tenían un gran presupuesto se van al garete si no entran en Europa. Todos estamos igual y eso se traduce en la tabla: no es normal que en 5 puntos haya 10 equipos. Es por eso el equilibrio. Por eso tenemos que hacernos fuertes con nuestra cantera, nuestra afición y nuestro equipo. Si hay que agarrarse al dinero..., hay poco”.

No hubo oferta oficial por Juanlu

El responsable de fútbol profesional, que no aparecía en público desde septiembre, negó también una oferta por Juanlu. “Son muchos los rumores, pero no hay ninguna oferta oficial por Juanlu”, se reafirmaba y volvía a describir la situación real del Sevilla en el mercado: “Con lo que hemos traído nos hemos quedado sin límite. Estamos prácticamente con nada. Es una cantidad irrisoria, pero son normas de la Liga. Todos los clubes han decidido que sea así. Se podrá decir se está devaluando, pero es lo que hay”.

“Las normas a nosotros nos marcan que podemos usar el 20% de las plusvalías de una venta y el 50% de un salario liberado. Se nos dio la opción de Marcao por su lesión y se abrió un poquito de límite y con lo de Alfon. Ya está”. Esa realidad el sevillismo lo puede entender. Pero ciertas afirmaciones suenan a broma pesada...