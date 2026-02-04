Maupay: "Hablar está muy bien, pero de nada vale si no ganamos partidos"

Neal Maupay ha llegado con las ideas muy claras. Se vio en Palma de Mallorca, donde no se lo pensó dos veces para lanzar un zapatazo a la escuadra con el que logró su primer tanto en el Sevilla, aunque después no sirviera para nada. El francés, único refuerzo en el mercado de invierno, del que Antonio Cordón hizo su particular balance, agradeció la confianza mostrada y se apresuró a recordar que el equipo tiene que empezar a ganar partidos ya y no puede esperar más.

"Antonio (Cordón) me contactó, me dijo 'necesitamos un delantero como tú en el equipo' y mi agente me dijo que me querían en el Sevilla. Yo desde el primer momento quería venir, me siento muy afortunado. Es una buena oportunidad para mí y cuento con la confianza de Antonio y del equipo. Tenemos mucho que enseñar a los jóvenes del equipo. Llevo una semana, son chavales fantásticos y veo una calidad, pero hay que apretar y segurarnos de cambiar las cosas ahora. Hablar está muy bien, pero tenemos que ganar partidos", expresó el futbolista cedido por el Olympique de Marsella y que llega con una opción de compra para el Sevilla de 5 millones de euros a partir del 30 de junio.

El delantero nacido en Versalles y de madre argentina, aunque no se expresó en español, cree que puede ofrecer cosas al equipo. "Es un desafío venir al Sevilla, vemos todos esos trofeos y tenemos que ser mejores y dar lo mejor de nosotros. En Marsella intentamos ganar la liga, esto es un desafío distinto y es emocionante para mí", reconocía Maupay, que también respeta mucho a Matías Almeyda, su nuevo entrenador: "Es un entrenador muy apasionado, con una gran visión del fútbol, que sabe lo que quiere sobre el campo. Nos ofrece la libertad para cambiar las posiciones y jugar según el encuentro. Los entrenamientos son muy intensos, todos corremos y nos esforzamos. Cuando hablé con él, antes de venir, tuve una gran sensación de que era una gran persona. Llevamos una semana juntos y he visto lo que ofrece. A veces es fácil culpar a un entrenador pero los jugadores somos los que estamos en el campo. Somos los responsables de nuestro rendimiento".

El delantero también reveló, como ya había hecho en los medios del club, que Kondogbia lo animó aún más a aceptar la oferta del Sevilla: "Hablé con él, tras las primeras reuniones con el club quería saber más sobre su experiencia. Me dijo que era un gran club y una ciudad increíble. Me dijo que al 100% tenía que venir, pero yo ya tenía una decisión y eso la reforzo. Me han dicho sólo cosas buenas del Sevilla y estoy muy contento"