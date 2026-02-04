Antonio Cordón deja otra gran frase: de "estar alegres" a "se está generando algo muy bonito"

Antonio Cordón, director deportivo del Sevilla, ha hecho este miércoles en la presentación de Neal Maypay un amplio resumen de la situación actual del club, del mercado, de la confianza en Matías Almeyda y de las dificultades económicas que mantienen la entidad, como casi todos los clubes, por el límite salarial. El ejecutivo extremeño ha sido duro en su análisis: no queda nada de dinero para acometer ninguna entrada más y, por si había alguna duda tras los crecientes rumores, asegura que a la dirección deportiva no ha llegado ningún ofrecimiento ni la mínima comunicación de que Sergio Ramos se haya ofrecido para jugar la segunda vuelta en el Sánchez-Pizjuán.

También ha vuelto a dejar unas frases que van a dar que hablar después de que en su rueda de prensa anterior (en el mercado de verano) dijera aquello de que el objetivo del Sevilla iba a ser “estar alegres”.

En esta ocasión aseguró que, pese a la inquietud que vive el sevillismo con la situación clasificatoria, a dos puntos del descenso, “en el interior del vestuario se están gestando cosas muy bonitas”. Lógicamente, la frase tiene su miga por el contexto…

“Esto que dije de estar alegres sé que ha calado mucho. Cuando dije esto era un estado de ánimo, una búsqueda de energia positiva. Después del partido del otro día (el 4-1 en Mallorca) nos dolió mucho a todos, pero hay que darle la vuelta. Nuestra idea es devolver ese positivismo. Trabajamos para ello, cada día hay que levantarse pensando en hacer cosas mejores. Seguimos aprendiendo cada día y estamos en ese reto. Quedan 48 puntos y mucho tiempo todavía”, decía el director deportivo.

Cordón pidió tranquilidad y destacó la confianza plena en Almeyda, por lo que el club no se plantea una destitución. “Cuando iniciamos el proyecto sabíamos que era el entrenador idóneo por las circunstancias, la situacion, el límite salarial… Sabíamos que iba a pelear. El sabía que era un reto. Quremos y estamos convencidos de que vamos a enderezar el rumbo, tenemos plena confianza en él porque es un trabajador nato. Hay que ir ajustando cosas, sabemos que hay que mejorar pero somos humanos y nos levantamos todos los días sabiendo que vamos a mejorar”.

En este sentido, el ejecutivo respondió de una forma un tanto estrambótica a la cuestión peliaguda y peligrosa de los 37 goles encajados, el equipo más goleado de la Liga. “Sabemos que tiene que parar y en eso estamos trabajando, los jugadores se reúnen, los técnicos, los analistas… Esto no nos gusta a nadie. Se va a subsanar. Venimos de unos meses de conocimiento, del staff, de la Liga... Se está generando algo muy bonito en el vestuario, de verdad lo digo”.

El límite salarial y la depreciación de LaLiga

Cordón no escondió que los problemas que tienen los clubes viene de lo que firmaron sus presidentes con LaLiga. "Lo que me estoy encontrabdo aquí es algo que no he vivido nunca y llevo 30 años en el fútbol profesional. Hay otras ligas que están mejor que la española, hasta la Championship (la Segunda inglesa) está pasando por encima. No puedo entender que clubes que hace 2-3 años tenían un gran presupuesto se van al garete si no entran en Europa. Todos estamos igual y eso se traduce en la tabla: no es normal que en 5 puntos haya 10 equipos. Es por eso el equilibrio. Por eso hay que hacernos fuertes con nuestra cantera, nuestra afición y nuestro equipo. Si nos tenemos que agarrar al dinero... hay poco"

"Hay que hacerse fuerte con lo que hay, con la cantera, nos tenems hacer fuertes ahí. Dinero en el fútbol español lo tienen muy pocos equipos, si no estás en Europa es lo que hay. Muchos jugadores se rebajaron su salario, eso lo he visto en muy pocos sitios".