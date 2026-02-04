El Sevilla regresa a los entrenamientos con cuatro ausencias en una sesión marcada por la lluvia

Tras sumar cuatro puntos de seis posibles ante Elche CF y Athletic Club de Bilbao, el Sevilla Fútbol Club sufrió un doloroso correctivo en Son Moix. El RCD Mallorca goleó al conjunto nervionense por cuatro a uno, en una noche donde lo único positivo fue el debut con gol de Neal Maupay. Precisamente, el atacante francés será presentado este miércoles en el Ramón Sánchez-Pizjuán tras haberse ejercitado a las órdenes de Matías Almeyda en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, en una sesión marcada por la lluvia que asola no sólo la capital hispalense, sino gran parte de Andalucía.

El entrenamiento del Sevilla ha estado marcado por las ausencias de los lesionados Marcao, Andrés Castrín, Adnan Januzaj y Rubén Vargas. El defensor gallego, que sufrió una contusión el pasado domingo, es duda para la convocatoria de este fin de semana, aunque los otros tres futbolistas parecen totalmente descartados para Almeyda. La presencia del de Riotorto este sábado en el Sánchez-Pizjuán es una incógnita, al igual que la de César Azpilicueta. Pese a haberse ejercitado junto al resto del grupo la semana pasada, el navarro no formó parte de la lista para el duelo en Mallorca, pues en el club quieren afrontar con cautela el regreso de quien debería ser un jugador diferencial en los planes del técnico bonaerense.

César Azpilicueta durante un entrenamiento con el Sevilla FC / Sevilla FC

Un calendario apretado

Los encuentros ante Elche, Athletic Club y RCD Mallorca han servido como aperitivos para un mes de febrero en el que el Sevilla Fútbol Club se jugará gran parte de la permanencia. Los hispalenses reciben de forma consecutiva en el Ramón Sánchez-Pizjuán a Girona CF y Deportivo Alavés, ambos con un punto más que el conjunto nervionense, antes de tener dos salidas complicadas, ya que el combinado blanquirrojo cerrará el mes de febrero con sendas visitas a Getafe CF y Real Betis Balompié. El resutado fue adverso para los pupilos de Matías Almeyda en ambos encuentros, 1-2 y 0-2 respectivamente, por lo que ganar sería también una 'vendetta' que se antoja más que complicada.

Sin embargo, aún queda tiempo para pensar en ambos partidos lejos de casa. Antes de eso, el Sevilla deberá sacar los mejores resultados posibles tanto el 7 como el 14 de febrero, dos encuentros con un horario propicio para que la afición acuda al estadio y se deje la garganta animando a los suyos en casa. Varapalos como el de Mallorca no ayudan a mejorar la situación entre la grada y su equipo, pero el mensaje de unión que se viene trasladando en las últimas temporadas debe convertirse en el mantra del sevillismo para, al menos, hacerse fuertes en casa y evitar el descenso.