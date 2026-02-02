Almeyda: "Los pequeños detalles se hacen grandes cuando se termina así"

Matías Almeyda se mostró muy crítico tras la derrota del Sevilla ante el Mallorca, señalando que los errores vuelven a castigar duramente al equipo. “Ya hace un tiempo, muchos errores, nuevamente. Y los errores se pagan muy caros”, afirmó, aunque insistió en que la única vía es seguir trabajando. “Ahora se trabaja, se habla y seguiremos insistiendo".

Además, lamentó que el rival supiera sacar provecho de fallos evitables. “Me duele muchísimo porque vi que aprovecharon nuevamente nuestros errores demasiado fáciles”, detalló, poniendo como ejemplo acciones defensivas que ya habían sido trabajadas: “Gente del lateral que ha recibido sólo, cuando todo eso se ha hablado, entrenado, visto”.

El entrenador insistió en que el partido estaba equilibrado y que fueron los detalles los que marcaron la diferencia. “Era un partido de detalles, cuando estabas equilibrado en una jornada… los pequeños detalles se pagan, este tipo de cosas”, reflexionó. En esa misma línea: “Los pequeños detalles se hacen grandes cuando se termina así”.

Pese a la derrota, evitó instalarse en el lamento. “No nos podemos quedar en el lamento, porque no vinimos a hacer lo del segundo tiempo”, subrayó, apelando a la reacción del equipo. Sobre el gol de Maupay en su estreno, reconoció que “fue un gran gol” y que el francés tuvo “inteligencia”, aunque indicó que eso quedó en nada porque después se “falló en lo que restaba en la zona defensiva”.

Finalmente, el técnico admitió la irregularidad que está mostrando el equipo. “Nos quedamos con estos picos que está teniendo el equipo, que nos cuesta encontrar esa regularidad para estar en una zona limpia”, explicó, aunque dejó claro el camino a seguir: “Tenemos que insistir y trabajar mucho”. Y concluyó con un mensaje de calma: “Ahora hay que estar tranquilos con ellas. Tranquilos para corregir”.