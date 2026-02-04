Tensión máxima en la Audiencia de Sevilla y giro radical del jurado popular al crimen de Santa Clara: Manuel fue el asesino y Sergio sale en libertad

El juicio por el asesinato de Reda El Archaad en el barrio de Santa Clara, cuando regresaba de las discotecas del Polígono Calonge, ha tenido un desenlace inesperado que a su vez ha provocado un episodio de máxima tensión rara veces visto en un caso así. La vista oral comenzó con Sergio F.A. acusado de ser el autor material de la puñalada que acabó con la vida de la víctima y Manuel F.M. acusado como cooperador necesario del asesinato. El jurado popular, sin embargo, ha dado un giro radical al asunto y ha establecido en su veredicto que el asesino fue Manuel F.M. "Fue el autor de todas las puñaladas", ha sentenciado. Así pues, él será el condenado por el crimen. Sergio F.A., al contrario, ha sido considerado sólo encubridor del suceso y autor de un delito de maltrato porque pegó un puñetazo al joven marroquí. Y como la pena propuesta por la Fiscalía, 21 meses y medio de cárcel, es menor que el tiempo que ya lleva en prisión preventiva, la magistrada-presidenta del Tribunal del Jurado ha acordado dejarlo en libertad hoy mismo.

La decisión del jurado ha provocado una escena de altísima tensión una vez que la jueza ha dejado el juicio visto para sentencia. Ha sido en ese momento cuando Manuel F.M. ha sido consciente de lo que había ocurrido y, fruto de la ira y la frustración, ha gritado "¿cómo puede ser que a mí me metan 25 años y él salga libre?" al mismo tiempo que insultaba al otro acusado. La pareja de policías que lo custodiaba lo ha reducido en el suelo, pero sus gritos han sido oídos por sus familiares, que habían asistido a esta y el resto de sesiones con exquisita educación y contención, y entonces algunos de ellos han regresado a la sala y han comenzado a insultar tanto a Sergio F.A. como al jurado. "¡El jurado está comprado!", ha exclamado uno.

El desarrollo de los acontecimientos ha aconsejado que Sergio F.A. fuese custodiado hasta la tribuna de la sala, aunque eso no ha evitado que siguieran los gritos y las amenazas no por parte de todo el grupo de Manuel, porque también hay quien ha mantenido la serenidad dentro del dolor y sólo insistía, pero en un tono normal, en que "que sepáis que lo mató Sergio". En cualquier caso, Manuel ha acabado siendo sacado del salón de plenos de la Audiencia mientras, con la cara colorada por la rabia, amenazaba directamente al otro acusado: "Cuando salga de la cárcel dentro de 25 años te mato", ha llegado a decir.

A pesar de las muchas controversias que rodeaban este caso, el jurado ha sido bastante contundente. Por mayoría de siete votos sobre nueve, por ejemplo, ha establecido que Manuel "fue el autor de todas las puñaladas" y que "mató intencionadamente" a Reda en la mañana de aquel 3 de marzo de 2024. Por unanimidad, además, ha considerado que existió alevosía y que acabó con la vida de la víctima "sin darle opciones a defenderse", además "aprovechando que [Reda] había bebido gran cantidad de alcohol".

En cuanto al papel de Sergio en la pelea, el jurado por mayoría de ocho votos ha indicado que sólo le dio "un puñetazo en el pecho" a Reda y que, "al observar que Manuel lo había apuñalado, huyó del lugar y no contó a la Policía ni que Manuel lo había apuñalado ni qué había pasado con la navaja". Y por unanimidad ha acordado que "en el juicio ha relatado lo que ocurrió, así como ha contado los hechos realizados por Manuel", lo que "ha contribuido a aclarar lo ocurrido". Ese matiz le vale para la atenuante de confesión tardía.

Por el contrario, los jurados han considerado no probado por unanimidad que Sergio "se abalanzó sobre Reda y le asestó una puñalada en el vientre" con intención de matarlo. Eso le ha valido para ser absuelto de tentativa de asesinato o de homicidio.

En conclusión, el jurado ha establecido por mayoría de siete votos que Manuel es "culpable de matar a Reda" y, por ocho votos, que lo hizo con alevosía al apuñalarlo además por la espalda, ya que de los seis navajazos que recibió el joven, el único letal fue el que le seccionó la aorta. Sergio, por su parte, ha sido declarado culpable de "golpear" a la víctima en el pecho y de "ayudar a que no se descubriera al autor", en ambos casos con una mayoría de ocho votos.

¿Y por qué ha propinado el jurado este vuelco al caso? Hay tres pruebas clave: las imágenes de la cámara de seguridad de una residencia de mayores próxima al lugar de la pelea, en la avenida Villas de Cuba, que atestiguan que en un momento dado "Manuel acomete a Reda"; el testimonio de una joven que acompañaba al grupo de la víctima, quien señaló que quien más cerca estaba de la víctima cuando se desplomó era "el más bajito" y después identificó a Manuel en la sala; y la pericia de los forenses de la autopsia, que confirmaron que la puñalada mortal debió de ser "de las últimas", lo que cuadra con la escena descrita por la anterior testigo.

El jurado suma otras circunstancias a ese trío de factores fundamentales. Por ejemplo, que como señaló la misma testigo, Manuel le dijo a Sergio "vámonos" en plena refriega, lo que le suscita al jurado "el convencimiento de que el único que sabía del apuñalamiento era Manuel". Y en segundo lugar, que "no se ha probado por ningún medio que Sergio portase el arma" en algún momento de la trifulca.

20 años de cárcel para el asesino

Tras oír el veredicto, como es lógico, las acusaciones han modificado sus conclusiones. La Fiscalía ha pedido 20 años de cárcel para Manuel F.M. por un delito de asesinato; y 21 meses y 15 días para Sergio F.A. por un delito de encubrimiento más una multa de 900 euros por un delito de maltrato de obra (por el puñetazo). El abogado de la madre de Reda, por su parte, ha solicitado 20 años para Manuel y tres años más 540 euros de multa para Sergio.

La defensa del homicida, por otro lado, ha interesado que se le imponga la pena mínima por el asesinato (15 años) aunque también ha anunciado que recurrirá la sentencia. Y el letrado de Sergio, Mustafá Ortega, ha pedido seis meses de reclusión para su cliente pero sin solución de continuidad ha solicitado que sea puesto en libertad, ya que lleva 23 meses en prisión preventiva, con lo que ha cumplido de sobra la petición de la fiscal contra él. Una vez consultadas las partes, la magistrada ha acordado efectivamente que Sergio fuese puesto en libertad.