El “puzle” del crimen de Santa Clara ya está en la mesa del jurado popular

El juicio por el asesinato de Reda El Archad, el joven marroquí que fue apuñalado por la espalda durante una pelea en una avenida del barrio de Santa Clara, quedó ayer visto para el veredicto del jurado. Los cinco hombres y las cuatro mujeres que componen el tribunal popular empezarán el próximo lunes a deliberar sobre un caso tan complicado y peculiar que la propia fiscal lo definió ayer como un “puzle”. Los dos acusados, Sergio F.A. y Manuel F.M., se culpan mutuamente y por mucho testigo directo y grabación de cámaras de seguridad que hubiese, en realidad no existe ninguna prueba contundente que permita afirmar al cien por cien que uno de los dos fue el autor material del apuñalamiento. La acusación pública, en cualquier caso, defiende que “lo único lógico es que quien atacó por detrás a Reda fue Sergio”. Y también que “Manuel no es inocente”. Por eso pide veinte años de cárcel para ambos: para uno como autor y para el otro como cooperador necesario.

“Tienen ustedes un puzle. Esto no es como una película, en la que se ve todo”, advirtió la fiscal a los jurados en el inicio de su informe definitivo. “No se discute que hubo una pelea, que Reda murió como consecuencia de seis navajazos y que hubo dos fases en la pelea”, prosiguió. “En la primera, una testigo vio que Reda se peleaba con una persona en concreto y que al menos hubo un navajazo en el vientre que llegó hasta el hígado, aunque la víctima pudo reaccionar. Y luego se produjo el segundo ataque”, recordó.

A su juicio, también quedó probado que Manuel F.M. “se marchó con una navaja... o dos”. Y en ese punto se detuvo en lo que declaró otro testigo presencial, uno de los dos hermanos con quienes Reda volvía desde las discotecas de Calonge a Los Pajaritos, que es el barrio donde vivían todos los implicados. “Le dijo a un policía que Manuel había dicho ‘saca los cuchillos’”. Pero claro, “no hay prueba suficiente”, con lo que tampoco hay “certeza” de que así fuese.

“Entendiendo que sólo hay una navaja y que Sergio se la entregó a Manuel, Sergio fue el autor material de todos los navajazos”, aseguró la fiscal basándose en el testimonio de los hermanos, a pesar de “tener en cuenta que han cambiado sus versiones”. “Pero desde el primer día mantienen que Manuel le pidió la navaja a Sergio y este se la dio”, agregó.

Existe otro inconveniente para la tesis del Ministerio Público: una chica que iba con la víctima identificó a Manuel como el que estaba más cerca de Reda cuando este se desplomó. “Vio a Reda pelear con Manuel, pero fue clara en que no lo vio todo. No vio a Manuel detrás de Reda”, rebatió la fiscal. “La testigo es magnífica, pero nunca dice que el bajito [Manuel mide 20 centímetros menos que Sergio] estuvo detrás de Reda”, reiteró.

La acusadora pública también explicó por qué sigue calificando los hechos como asesinato y no como homicidio. “Fue una pelea, pero se utilizaron dos momentos de indefensión” para matar a Reda, según expuso. “El primero, cuando cae al suelo, además estando borracho. Y el segundo es claro: alguien está entreteniéndolo y otro, a traición y por la espalda, lo apuñala”, sentenció.