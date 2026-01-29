El único punto en común entre los acusados del crimen de Santa Clara: "Yo soy inocente, el culpable es él"

El joven Reda El Archad fue asesinado en Santa Clara el 3 de marzo de 2024. Los acusados por este crimen, Manuel F.M. y Sergio F. A. han declarado en la última sesión del juicio ante un tribunal del Jurado que ha oído dos versiones contradictorias. En lo único que coinciden ambos es en que el culpable es el otro. La sesión ha contado por primera vez con miembros de las dos familias entre el público y los acusados han respondidos solo a las preguntas de sus letrados y Sergio F.A., además a las de los miembros del jurado.

Las contradicciones entre ambos empiezan hasta en cómo deciden salir en la madrugada del 3 de marzo de 2024. Mientras que Manuel F. M. afirma que él y Sergio estaban saliendo por el barrio desde las 23:00 cuando decidieron irse a la discoteca sobre las tres de la mañana, Sergio asegura que estaba "en una plazoleta de Los Pajaritos haciendo un directo de Instagram" cuando Manuel le contactó sobre las 3:00 para ir a la discoteca. Una vez allí, tampoco coinciden las versiones. Mientras Manuel F. M. ha declarado que en ningún momento vio a Reda, la victima, ni a sus acompañantes, Sergio aseguró ante el tribunal que Manuel "los miró mal por el problema que había tenido con uno de ellos" y añadió "que no conocia ni a Reda ni a sus dos acompañantes".

Cuando salieron de allí y después de esperar un Uber que nunca llegó-en este punto también coinciden ambos acusados- decidieron volver juntos a casa andando. En el camino por la avenida de las Villas de Cubas a la altura de la calle Macedonia se cruzaron con el grupo formado por Reda y sus dos acompañantes. Ambos también relatan que uno de ellos, Javier L. , tenía problemas con Manuel y le insultó, comenzando una pelea en la que uno de los acusados mató a Reda. Aquí comienzan las contradicciones entre Sergio y Manuel. Mientras que Manuel asegurá que fue Sergio F. A. quien apuñaló al joven, "mientras estaba en el suelo porque se había caído porque le había dado una zancadilla o una patada" y que él salió corriendo porque Javier L. le perseguía", Sergio F. A. declaró que fue Manuel quien mató a Reda. "Él estuvo todo el tiempo con Reda", afirmó ante el tribunal.

La narración del momento de la pelea en sí por parte de los acusados tampoco ha servido para aclarar demasiado. Según Sergio, tras un primer forcejeo, Manuel F. estuvo siempre peleando con Reda y los otros dos acompañantes con él. Totalmente al contrario de lo que declaró el otro acusado. "El único que pelea y que tenía navaja, era Sergio", aseguro. Una navaja -o dos según la acusación particular- que nunca apareció.

Sergio lo negó: "En ningún momento apuñalé a Reda, fue Manuel". Es más, aseguró que em su primera declaración no inculpó a Manuel "porque tenía miedo de que su familia le hiciera daño a mis padres o madres. De hecho, es el primer día que vienen al juicio. Soy inocente. El culpable es él", dijo señalando a Manuel. Según denunció en el juicio su abogado "la familia de Manuel le ha ofrecido dinero, 20.000 euros a los testigos para que dijeran que quien apuñaló a Reda fue Sergio".

En las sesión anterior, los policías científicos que analizaron las ropas de la víctima y de los dos acusados advirtieron de que en ninguna prenda de los procesados había ADN de la víctima y en la de Reda no encontraron ADN de ningún encausado. Tras la declaración de los dos acusados sin que haya quedado claro quién fue el autor material y quién el cooperador necesario, los informes finales de las partes han sido fijados para la sesión de mañana viernes.

El Ministerio Público solicita para cada investigado veinte años de prisión por un delito de asesinato. Sergio F.A. respondería como autor y Manuel F.M., como cooperador necesario. La Fiscalía también reclama que, en concepto de responsabilidad civil, los dos acusados indemnicen conjunta y solidariamente a los familiares de Reda con 217.000 euros. Por su parte, la acusación particular ha solicitado 25 años de prisión para cada acusado. Ambas partes han elevado a definitivas, aunque han cambiado parte del relato de los hechos. El ministerio público ha señalado que ámbos acusados tenían "el propósito común de dar muerte a Reda" y, por su parte, la acusación ha apuntado a la existencia de dos armas en lugar de una.