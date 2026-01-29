La Policía Científica no halló ADN de la víctima del crimen de Santa Clara en la ropa de ningún acusado

La cuarta sesión del juicio por el crimen de Santa Clara, que le costó la vida al joven marroquí Reda El Archad, se desenvolvió en la misma línea que las anteriores. Eso significa que, por mucho que la Fiscalía tenga claro que Sergio F.A. fue el asesino y su amigo Manuel F.M. el cooperador necesario para cometer el homicidio, sigue sin haber una prueba contundente que respalde esa tesis y no la contraria, es decir, que el asesino fue Manuel. Los policías científicos que analizaron las ropas de la víctima y de los dos acusados aportaron el único dato resaltable de la jornada de ayer: en ninguna prenda de los procesados había ADN de la víctima y en la de Reda no encontraron ADN de ningún encausado.

En la sudadera y el pantalón de Manuel F.M., por ejemplo, los agentes descubrieron “una mezcla genética” con rastro del propio encausado y otro de “un perfil anónimo”. Lo mismo puede decirse de lo que Sergio llevaba puesto aquel 3 de marzo de 2024. Y también de lo que Reda vistió la mañana de su muerte. “En la ropa de la víctima no hay ningún vestigio de Sergio”, resumieron los peritos.

La declaración de los peritos sucede a la de la jefa de Homicidios, que el lunes reconoció que no podía determinar "con seguridad" quién acuchilló al joven. "Hay un momento puntual en el que Sergio está detrás de Reda y se abalanza sobre él mientras Manuel sale corriendo", explicó la inspectora. Pero... "Con seguridad no podemos determinar nada. Lo que podemos pensar es que la agresión en el pecho la produce Sergio y que cuando Reda cae al suelo es Sergio quien tiene la navaja. Es posible que él lo apuñalase, pero no podemos decir con certeza que fue él quien le produjo la herida mortal", matizó. Luego calificó esa hipótesis de "altamente probable", pero "no con rotundidad".

Para más inri, una de las chicas que iba con el grupo de Reda aseguró en esa misma sesión que quien estaba más cerca de la víctima era "el bajito", es decir, Manuel (mide unos 20 centímetros menos que Sergio). Y por desgracia también para la resolución de este crimen, las cámaras de una residencia de mayores próxima al lugar del suceso no aclaran gran cosa pese al minucioso examen que efectuó la Policía.

La vista oral que se celebra en la Audiencia de Sevilla continuará este jueves con el testimonio, por fin, de los dos supuestos homicidas.