In Memoriam de José Manuel de Paúl Velasco

El magistrado José Manuel de Paúl Velasco, en la toma de posesión en el TSJA en febrero de 2020

Consternación me ha producido el conocer el fallecimiento de un gran magistrado y mejor compañero José Manuel de Paúl Velasco, con quien compartí la primera Sala de Apelación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia con sede en Granada.

Un exquisito profesional, con grandes cualidades personales y un estudioso del Derecho. En su etapa como Presidente de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Sevilla, se le conocía cariñosamente como “Pequeño Carnelutti” -jurista italiano e influyente procesalista de todos los tiempos-, por sus dotes y sapiencia jurídica.

Al inicio de nuestra actividad en la nueva Sala constituida, en 2020, junto con Rafael Garcia Laraña, José Manuel pude comprobar la fama que le precedía: serio y estudioso de cada uno de los casos que compartíamos, dándole un toque con su sello personal.

Pasamos la etapa del “Covid”, y el cierre temporal de los Tribunales. Desde nuestros domicilios seguíamos trabajando y deliberando los asuntos por video conferencia -a tres-, no parando la actividad judicial.

A final de Marzo de 2023, se jubiló voluntariamente, yéndose a vivir a un pueblo de Badajoz, al haberse jubilado también su esposa. Me comentaba que, se había ganado el derecho a disfrutar la vida los últimos años, y sobre todo, estar más tiempo con una nieta, de corta edad.

Una gran pérdida para el mundo del Derecho, dejando una gran huella como jurista, difícil de superar.