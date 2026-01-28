Muere José Manuel de Paúl Velasco, uno de los magistrados más brillantes de la Audiencia de Sevilla

Ha fallecido José Manuel de Paúl Velasco, quien durante 20 años presidió la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla y que está considerado como uno de los magistrados más brillantes que han pasado por la Audiencia hispalense. Jubilado voluntariamente desde abril de 2023, De Paúl Velasco, fue además magistrado de la Sección de Apelación Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Granada. José Manuel de Paúl Velasco (16/09/57) figuraba en el puesto 235 del escalafón de la carrera judicial y falleció ayer. El magistrado presidió durante dos décadas la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla, especializada en asuntos de Violencia sobre la Mujer, y en febrero de 2020 tomó posesión como magistrado del TSJA.

De Paúl Velasco contaba con una antigüedad de más de 40 años en la carrera judicial. Nacido en Madrid, se licenció en Derecho por la Universidad Complutense. Ingresó en la carrera judicial en 1984 y tuvo su primer destino en Villanueva de la Serena (Badajoz). En 1984 se trasladó al juzgado de distrito 2 de Sevilla, donde permaneció hasta 1988, cuando ascendió a magistrado en la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla.

A lo largo de su trayectoria en la carrera, de Paúl, que está considerado como uno de los mejores jueces que tuvo la Audiencia de Sevilla, ha destacado por la meticulosidad y detalle de las sentencias que dictaba. Una de sus últimas sentencias fue la dictada en relación con los recursos de apelación por el caso del asesinato de Cayetano Romero en Dos Hermanas (Sevilla). En los 56 folios que contiene la sentencia, de Paúl Velasco analiza pormenorizadamente la condena inicial de dos hermanos por este crimen para, finalmente, reducir a una multa de 600 euros y al pago de una indemnización de 3.000 euros la condena.

También dictó otra sentencia en la que el TSJA confirmó la condena de un año y medio de cárcel impesta a un traficante de droga que fue pillado in fraganti en la Ronda de Triana con cocaína, cannabis y más de 9.000 euros en su coche. Aunque los hechos no podían se más comunes entro de la vorágine de casos que llegan a los tribunales, el juez destrozó los argumentos del acusado, que alegaba la la falta de antecedentes penales del condenado y el hecho de que tuviese cuatro hijos a su cargo. "Hasta los peores criminales pueden ser buenos padres de familia", aseguró el magistrado en el recurso.

En 2015 recibió la Cruz distinguida de Primera Clase de San Raimundo de Peñafort, una de las máximas distinciones que concede el Ministerio de Justicia, en el transcurso de un acto que estuvo presidido por el presidente del Alto Tribunal andaluz, Lorenzo del Río, y al que asistieron numerosos jueces, fiscales, secretarios y funcionarios.

En una entrevista con este periódico, José Manuel de Paúl Velasco, se pronunció sobre diversos temas jurídicos de actualidad, como el debate en torno al delito de sedición.

El magistrado José Manuel de Paúl Velasco, en la toma de posesión en el TSJA en febrero de 2020 / M. G.

De Paúl Velasco destacaba por sus dotes a la hora de conducir un juicio, donde era capaz de relajar la tensión entre los denunciantes y los denunciados, generando numerosas anécdotas que fueron en su momento recogidas por los cronistas de tribunales, a los que siempre facilitó su labor. Descanse en Paz.