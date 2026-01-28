Dos nuevas magistradas de la Audiencia de Sevilla y el nuevo presidente de la Sección Segunda toman posesión en el TSJA

La sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Granada acogió este martes la toma de posesión de tres jueces que ascienden a la Audiencia Provincial de Sevilla o a la presidencia de una de las salas. Los protagonistas fueron María Núñez Bolaños e Isabel Guzmán, que se estrenan en el Palacio de Justicia, y Andrés Palacios, que tras muchos años en la Sección Segunda pasa a desempeñar el puesto de presidente.

Núñez Bolaños, famosa por investigar la macrocausa de los ERE cuando Mercedes Alaya consiguió una plaza en la Sección Séptima, deja el Juzgado de Instrucción número 6 después de varios años en los que se encargaba de la actividad ordinaria del órgano judicial. Así lo hizo tras acordar con el juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana que él pasaría a instruir las muchísimas piezas que todavía quedan en la macrocausa de los ERE de la Junta de Andalucía. En la Sección Tercera ocupará la plaza que hace unos meses dejó vacante Luis Gonzaga de Oro-Pulido, que se marchó al Juzgado de Menores número 1.

Núñez Bolaños no es la única magistrada que en cuestión de días empezará a trabajar en el Palacio de Justicia. Isabel Guzmán, hasta ahora en el Juzgado de Instrucción número 9, desempeñará ahora sus funciones en la Sección Cuarta, con competencia en violencia de género. En el currículum de esta jueza figura una causa especialmente mediática: el juicio al psiquiatra Javier Criado, al que condenó a un año de cárcel por el trato "soez y humillante" que propinó a una paciente.

El exdecano Andrés Palacios también juró ayer su nuevo cargo ante la Sala de Gobierno del TSJA. A partir de ahora presidirá la Sección Segunda, del orden civil, en la que ya lleva ejerciendo media vida. En concreto llegó a esa Sala en 2004, una vez que cesó Víctor Jesús Nieto, ahora en la Sección Octava y candidato a la presidencia de la Audiencia en las elecciones del año pasado.

Estos tres nombramientos fueron publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 20 de enero. En ese documento también se hicieron oficiales que Elena Contreras cambia el Juzgado número 4 de Violencia sobre la Mujer por el Instrucción 3; y que Francisco José Córdoba sale de Carmona para irse al número 5 de Violencia sobre la Mujer. Además, tras muchísimos años en el Mercantil número 1, Eduardo Gómez se traslada a la Audiencia de Cádiz.