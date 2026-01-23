El BOE hace oficial la llegada de la magistrada Núñez Bolaños a la Audiencia de Sevilla con errata incluida

El nombramiento de María Núñez Bolaños como nueva magistrada de la Audiencia Provincial de Sevilla ya es oficial, aunque paradójicamente no lo es al 100%. Tras pasar diez años en el Juzgado de Instrucción número 6 e investigar la macrocausa de los ERE cuando Mercedes Alaya ascendió al Palacio de Justicia, en octubre solicitó la plaza de la Sección Tercera que había dejado vacante Luis Gonzaga de Oro-Pulido tras su traslado al Juzgado de Menores número 1 en verano. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le concedió su deseo y el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este martes 20 de enero publicó el nombramiento, pero he aquí que su primer apellido aparece mal escrito. Esa errata será corregida en otro BOE en los próximos días.

La designación de Núñez Bolaños, que el miércoles cesó en el Instrucción 6, es una de las 169 que figuraban en el Real Decreto 13/2026, del 12 de enero, por el que se cambió el destino de esos magistrados y magistradas “como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ” el pasado 23 de diciembre. Ese Real Decreto es el que aparece publicado en el BOEdel martes.

El caso de la magistrada es el número 19 en la lista y queda expuesto así:“Doña María de los Ángeles Muñoz Bolaños, magistrada, que sirve la plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla (antes JINSTR 6), pasará a desempeñar la plaza de magistrada de la Audiencia Provincial de Sevilla, correspondiente al orden penal”. Pero claro, ella no es Muñoz sino Núñez. En cualquier caso, este defecto formal no impedirá que el próximo martes 27 tome posesión en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Granada.

La que sí está correctamente explicada es la llegada de otra magistrada a la Audiencia, en concreto a la Sección Cuarta. Se trata de Isabel Guzmán Muñoz, hasta ahora en el Juzgado de lo Penal número 9 (renombrado como plaza número 9 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Sevilla). Esta magistrada se incorporará en los próximos días.