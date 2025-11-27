La juez de las macrocausas María Núñez Bolaños logra plaza en la Audiencia de Sevilla

La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que en su día tomó el relevo de las macrocausas a Mercedes Alaya, ha ascendido a la Audiencia de Sevilla, donde probablemente a partir de enero del próximo año formará parte de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, que preside el magistrado Ángel Márquez. María Núñez Bolaños (Talavera de la Reina, 1967), que lleva una década de titular del juzgado que investiga las macrocausas de los ERE y de los cursos de formación -entre otros macroprocesos-, solicitó la plaza de la Sección Tercera de la Audiencia hispalense en un reciente concurso convocado en octubre pasado, en el que se valora la antigüedad en el escalafón de la carrera judicial.

La plaza de magistrada de la Sección Tercera ya le ha sido adjudicada provisionalmente y la juez Bolaños se incorporará probablemente a su nuevo destino en enero de 2026, según han confirmado a este periódico fuentes judiciales.

En su nuevo destino en la Audiencia de Sevilla, María Núñez Bolaños volverá a compartir sede judicial con su predecesora en la instrucción de las macrocausas, Mercedes Alaya, con quien mantuvo una fuerte polémica desde su incorporación al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, después de que Alaya la descalificara sin fundamento por su "estrecha amistad" con el entonces consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, el fiscal Emilio de Llera.

Las críticas de Alaya a Bolaños llevaron a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a apartar totalmente a Alaya de la instrucción del caso de los ERE, que en principio iba a seguir investigando esta juez hasta que se produjo ese desencuentro con la nueva titular del juzgado que hacía imposible la convivencia entre ambas magistradas. "Se da la circunstancia de que la prensa en general, cuestión que expongo como mero lector sin la menor certeza, pero que a la vez me inquieta, pone de manifiesto que la señora Núñez Bolaños mantiene una estrecha amistad con el consejero de Justicia, don Emilio de Llera, notorio detractor del trabajo de esta instructora", aseveraba Alaya en el informe que envió el 25 de junio de 2015 al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Anticorrupción versus Bolaños (y viceversa)

El enfrentamiento con Alaya no fue el único que Bolaños tuvo durante estos años al frente del juzgado de las macrocausas. En julio de 2019 el fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (Anticorrupción), Alejandro Luzón, presentó una denuncia ante el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ contra la magistrada, al considerarla responsable de una falta por su actuación en las macrocausas de los ERE, de los avales de la agencia IDEA, y en la que se investigan las supuestas irregularidades en las transferencias de financiación de IDEA.

La denuncia de Luzón fue archivada de forma contundente por el máximo órgano de gobierno de los jueces en julio de 2020. Fue un carpetazo rotundo, el promotor de la acción disciplinaria emitió un informe de 333 folios en el que sentenciaba que el servicio de Inspección había acreditado que el control de la magistrada sobre los procedimientos ordinarios y las macrocausas "ha sido eficaz y exhaustivo y que la instrucción se ha llevado a cabo de forma correcta, ágil y ordenada, con control de agendas".

Después de este archivo, Bolaños pasó al contraataque y presentó en julio de 2021 una denuncia en la Fiscalía General del Estado contra el propio fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, y contra los seis fiscales de la delegación de Anticorrupción en Sevilla, en la que reclamaba la apertura de un expediente disciplinario contra lo siete fiscales al considerar que la denuncia que presentaron contra ella acusándola de la "paralizar" la instrucción de los ERE y de otras macrocausas recogía un relato de hechos "absolutamente falsos", por lo que considera incluso que podría enmarcarse incluso dentro de un delito de "calumnias".

En noviembre de 2021, la Inspección de la Fiscalía General del Estado archivó la denuncia de la juez. El Ministerio Público concluyó que no había motivos para abrir un expediente disciplinario a ninguno de los fiscales, además de poner de manifiesto que en su momento el propio CGPJ había abierto unas diligencias informativas que, no obstante, fueron archivadas.

La renuncia de Bolaños a las macrocausas

Previamente, en septiembre de 2020, Bolaños decidió apartarse de forma voluntaria de las macrocausas, después de que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ratificara el archivo de las diligencias informativas abiertas tras la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra ella. Bolaños y el juez de refuerzo de Instrucción número 6 José Ignacio Vilaplana alcanzaron un acuerdo para la distribución del trabajo en el juzgado.

En una entrevista concedida a este periódico en 2018, la juez Bolaños aseguró que no tenía "ninguna prisa" por dejar el juzgado de las macrocausas y, de hecho, su marcha ahora a la Audiencia de Sevilla se produce tras una década al frente del mismo, donde ha formado equipo con funcionarios muy cualificados que han impulsado la instrucción de estos procesos tan voluminosos y complejos de investigar.