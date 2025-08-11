La diáspora que no cesa en el Palacio de Justicia: otros dos jueces y 'Pusky' se van de la Audiencia de Sevilla

La Audiencia de Sevilla es una meta que muchos magistrados persiguen y no todos alcanzan, pero también es un destino tan exigente y sobrecargado de faena (como todos los juzgados) que no es inhabitual que los profesionales, en vez de jubilarse allí mismo, opten por dar un giro a sus carreras más allá del Palacio de Justicia, aunque sea a órganos de menor rango. Y más desde que las macrocausas colapsan las agendas de señalamientos. El goteo ha sido constante en los últimos años y este verano se han juntado dos casos: uno de los más veteranos del lugar, Luis Gonzaga de Oro-Pulido, se va de la Sección Tercera al Juzgado de Menores número 1; y Elvira Alberola, tras cuatro años en la Sección Cuarta, regresa a la terreta y ya ejerce en la Audiencia de Valencia.

El caso de De Oro-Pulido, que tiene 62 años y ocupa el puesto 355 en el Escalafón de la Carrera Judicial de toda España, es particular. Su nombramiento como juez de Menores se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 24 de abril, pero en aquel momento estaba ya inmerso en el importante e interminable juicio del concurso de la mina de Aznalcóllar. Por eso su designación incluía la aclaración de que “no cesará en su actual destino hasta la finalización de las sesiones [...] el día 8 de julio de 2025 o la fecha en la que efectivamente concluyan las sesiones”.

Las sesiones no concluyeron el 8 sino el 15. En teoría, desde entonces ya no pertenece a la Sala que durante tantos años ha formado junto a Ángel Márquez y, más recientemente, Carmen Pilar Caracuel. En la práctica, como es natural, siguió yendo a la cuarta planta unos días para participar en las deliberaciones de ese caso.

De Oro-Pulido, madrileño de nacimiento, aprobó las oposiciones convocadas en junio de 1985 por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tras superar el “curso de formación selectiva” en el Centro de Estudios Judiciales, en octubre de 1987 consiguió su primer destino ya en la provincia de Sevilla, en concreto en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cazalla de la Sierra. De la Sierra Norte se mudó poco después a Villanueva de la Serena (Badajoz) y de allí, al recién creado Juzgado de lo Penal número 2 de Huelva;el 1 de diciembre de 1989 fue oficial su designación. A finales de 1992 volvió a hacer las maletas y cruzó todo el país para estrenar otro juzgado, el Penal 2 de Logroño.

De Oro-Pulido llegó a Sevilla capital en 1995: el 11 de diciembre, el BOE publicó su nombramiento como juez de Instrucción número 2, cargo que desempeñó durante más de una década. Y en marzo de 2006 aterrizó por fin en la Audiencia, directamente en la Sección Tercera y en la Sala presidida por su inseparable Ángel Márquez, donde ha estado ni más ni menos que 19 años. Ha intervenido en centenares y centenares de causas pero lo que le hizo más conocido, aunque fuese por un día, fue convertirse en 2023 en el primer juez de España con un perro guía: Pusky, un labrador nada ladrador al que no se le conoce gruñido alguno en los dos años que ha acompañado a su juez, se irá ahora con él al juzgado de Menores en la Buhaira. De Oro-Pulido, dicho sea de paso, padece un grave problema de vista y está afiliado a la ONCE desde 2004.

Elvira Alberola, que a finales de este mes cumplirá 58 años, aprobó las oposiciones que el CGPJ convocó en 1995 y tres años después, también tras superar el preceptivo curso, logró como primer destino el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Villarreal (Castellón). En octubre de 2001 pasó a ocupar la plaza en el Juzgado de lo Penal número 2 de Tarragona. Y cuatro años más tarde recaló en Sevilla.

El 9 de junio de 2005, que es la fecha del BOE que oficializó el Real Decreto con su nombramiento, Alberola pasó a dirigir el Juzgado de Instrucción número 1 de Sevilla. Allí investigó sucesos como el atropello mortal de un menor de 13 años por un autobús del Consorcio de Transporte Metropolitano cerca de la estación de Plaza de Armas; la muerte de una joven en un ascensor del hospital de Valme justo después de dar a luz; o el presunto acoso laboral de la jefa del Grupo Diana, la unidad de la Policía Local especializada en la lucha contra la violencia de género, a diez agentes.

Tras dieciséis años en ese juzgado, la magistrada ascendió a la Audiencia en octubre de 2021. Eligió la Sección Cuarta, con competencia en materia de violencia sobre la mujer, y en Valencia seguirá el mismo camino porque ha recalado en la Sección Primera, que allí es la especializada en ese tipo de casos. Como dato curricular relevante, en Sevilla dictó la quinta condena de prisión permanente revisable de la historia de la Audiencia: el caso fue la violación y el asesinato de Rocío Caiz a manos de su novio, Adrian Negrut, en Estepa.

El traslado de Alberola entró en vigor tras el BOE del pasado 26 de junio. Su nombre ya aparece en la plantilla de esa Sección Primera en la web del CGPJ y hasta le ha dado tiempo de ser la presidenta de la Sala de Vacaciones de la Audiencia de Valencia en agosto: lo fue del 2 al 5 y repetirá del 12 al 15.

A falta de confirmación oficial, la favorita para sustituir a Alberola en Sevilla es Yolanda Rueda. Actual jueza de Instrucción número 3, pertenece a la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia y fue candidata a la presidencia de la Audiencia de Sevilla. El CGPJ eligió a Álvaro Martín, con quien coincidirá ahora en la Sección Cuarta.