'Pusky', el labrador que hace historia en la Audiencia de Sevilla: es el primer perro guía de un juez en España

'Pusky' tiene dos años, nació en Boadilla del Monte (Madrid) y desde hace unos días es la estrella en la Audiencia de Sevilla. Se trata del primer perro guía de un juez en toda España y se porta tan bien que ya ha entrado en dos juicios y ha sido rebautizado como San Perro por algún magistrado de la Sección Tercera. En ella trabaja el juez Luis Gonzaga de Oro-Pulido, que con un problema grave de vista (retinosis pigmentaria) ha contado con la ayuda de la Fundación ONCE y ahora se pasea por el vetusto edificio judicial con este labrador adolescente de color negro. Este viernes ha sido presentado en público.

"Me facilita todo, hasta el estrés se te quita un poco. Es muy bueno, aunque de vez en cuando se me distrae", ha bromeado el magistrado durante su atención a la prensa, curiosamente en la sala donde esta semana se ha estado celebrando el juicio por un doble asesinato en Dos Hermanas. Lejos del lúgubre tono habitual de la estancia, el juez y su lazarillo han irradiado alegría y buen humor junto a la preparadora del can, Nuria García, que ha contado la historia del protagonista de cuatro patas.

A los dos meses de nacer, el perro fue entregado a una familia con la que "aprendió a comportarse". Es decir, a desenvolverse en espacios públicos, ir en el Metro o incluso asistir a clases para humanos, ya que su responsable era profesor. Cuando cumplió un año, regresó a la Fundación y allí se completó su entrenamiento. "Tiene un comportamiento social excelente", ha recalcado su entrenadora. Cuando fue asignado al juez, este permaneció una semana en Madrid para convivir con él. En ese tiempo, Gonzaga aprendió cómo dar las órdenes básicas. La segunda y definitiva fase fue en Sevilla, donde 'Pusky' memorizó las rutas habituales de su nuevo compañero.

Uno de los pasos más importantes, lógicamente, fue la entrada en la Audiencia. El perro guía fue presentado a todo el personal de la Sección Tercera, uno a uno, para que fuese fijando los distintos olores y cogiese confianza con quienes ahora convive a diario. También tuvo que salvar distancias con los guardias civiles que suele haber en la entrada. "Aunque parezca mentira, reconoce un uniforme", ha explicado Nuria García.

"Aunque su llegada ha coincidido con la huelga de los letrados de Justicia y juicios ha habido menos, ya ha entrado en uno de menores y otro de una causa con preso. Se ha portado estupendamente, se pone a mis pies y no rechista", ha contado el juez. "Yo nunca había tenido perro y a mi mujer no le gustan especialmente, pero ahora está como loca. No es muy juguetón, quizás con mi hija tiene más ganas de juerga que conmigo y también mi hijo le da más cancha", ha revelado el magistrado.

En la Audiencia también están encantados con 'Pusky'. No había más que mirar las caras de los compañeros de Sala del juez Gonzaga durante la presentación del bello ejemplar canino. "Alguno le ha tratado regular", ha bromeado el magistrado. Pero nada más lejos de la realidad. "Está mimado", ha aclarado. De hecho, le han regalado una cama para que se eche en el despacho que comparte con otros tres magistrados, una manta, un bebedero, un cepillo o un juguete. "Él está contentísimo", ha sentenciado el juez, nunca mejor dicho.