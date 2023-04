La Fiscalía eleva hasta los 31 años de cárcel la petición de condena para la doble asesina de Dos Hermanas

La Fiscalía de Sevilla ha aumentado en un año la petición de condena para Joyce G.S., la mujer que reconoció haber atropellado, golpeado y acuchillado a sus vecinos en una parcela de Dos Hermanas. En su exposición de conclusiones definitivas, la acusación pública ha elevado los casi 30 años que solicitó inicialmente hasta los 31 a pesar de rebajar la exigencia respecto a la muerte de la víctima femenina. A cambio ha aumentado la petición por el fallecimiento del hombre.

El Ministerio Público pedía inicialmente para Joyce G.S. catorce años, once meses y veintinueve días de prisión por cada uno de los dos delitos de asesinato con alevosía y ensañamiento que le atribuía, en ambos con las atenuantes de confesión y anomalía o alteración psíquica. En el última sesión del juicio con jurado popular, que este jueves ha quedado visto para veredicto en la Audiencia de Sevilla, ha modificado su escrito y ha eliminado el ensañamiento en la muerte de la vecina, Cristina. La razón: el forense dictaminó que tras el atropello sufrió una conmoción cerebral y cayó inconsciente, con lo que "no pudo experimentar sufrimiento por los golpes y cuchilladas" que recibió a continuación.

Así lo ha justificado la fiscal, que ha acabado pidiendo trece años de cárcel sólo por este asesinato. "El forense que practicó la autopsia introdujo un dato que no había aparecido en la investigación", ha reconocido la representante del Ministerio Público. "Todo lo que vino después no lo sintió. Para que haya ensañamiento no sólo debe el asesino querer provocar ese sufrimiento. La víctima también debe sentir ese dolor", ha indicado.

En el caso del otro fallecido, Manuel, "sí estaba consciente" y por tanto "sí sufrió" todas las agresiones que le propinó la acusada. En este caso, la fiscal ha reclamado 18 años de prisión al sumar a todas las agravantes "la falta de arrepentimiento" de la homicida. "Se arrepiente por sus hijos y por ir a la cárcel y pide perdón ante Dios, pero no ha dicho que se arrepiente de lo que ha hecho", ha advertido antes de dirigirse directamente a los miembros del jurado: "No tengan pena de la acusada. Ella no es la víctima, las víctimas son Cristina y Manuel y están muertas".

La asesina denunció a la víctima dos días antes del crimen por denunciarla a ella por abandono de sus hijos

La fiscal también ha desgranado el cruce de denuncias entre la víctima femenina y su asesina. Cristina denunció tres veces a Joyce: dos por amenazas de muerte y otra por insultos. Y la acusada, por su parte, denunció a su vecina dos veces, la última dos días antes del crimen por "denuncia falsa de abandono y maltrato de sus hijos". Las amenazas de la víctima, que insistía en conseguir que le retiraran la custodia de sus dos hijos pequeños, fueron el detonante del ataque mortal. "Joyce no sólo quería matar, quería que sufrieran. Ella estaba sufriendo por el tema de sus hijos y quería que las víctimas sufrieran", ha dicho.

En cuanto a la acusación particular ejercida por la familia de Cristina, la única personada en la causa porque la familia de Manuel no tenía capacidad para pagar un letrado, ha rebajado su petición de condena para la encausada desde los 25 años iniciales a 22. En este caso, el abogado ha estimado la atenuante de confesión, ya que la asesina "contó lo que había hecho" tanto al policía que entró en la casa tras el suceso como después en comisaría. Aun así, esta acusación ha mantenido la calificación de asesinato con alevosía y ensañamiento.

La defensa de Joyce G.S., por último, ha variado su escrito provisional para admitir los dos asesinatos con alevosía y ensañamiento (en ambos, no como la Fiscalía) pero ha pedido que se apliquen hasta cuatro atenuantes, incluida la de intoxicación por droga que es rechazada por las acusaciones. En total, esta parte ha solicitado una pena total de 24 años de prisión, 12 por cada muerte.