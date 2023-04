La doble asesina de Dos Hermanas: "Ella hizo de mi vida un infierno y yo no podía parar, quería arrancarle la cabeza"

Joyce Greyce G.S., la mujer acusada de asesinar a sus vecinos en una parcela de Dos Hermanas atropellándolos, golpeándolos y acuchillándolos, ha reconocido todos los hechos delante del jurado popular que la está enjuiciando en la Audiencia de Sevilla y ha asumido que, ante la pena de cárcel que se le avecina, está "muerta en vida". La autora confesa del doble crimen ha justificado la agresión en los permanentes conflictos que mantenía con las víctimas, en especial con la mujer. "Ella me torturó, había hecho de mi vida un infierno", ha llegado a decir antes de detallar múltiples aspectos del incidente. "Yo quería matarla, no podía más, quería estrujarla contra la pared y acabar con la pesadilla. No podía parar, quería arrancarle la cabeza", ha indicado.

El suceso ocurrió el 24 de julio de 2020. Según la encausada, la relación se tornó "fatal" a partir del primer confinamiento por la pandemia, en marzo de ese mismo año, "cuando esta señora se quedó sin trabajo". "No quería que yo viviese en el campo, quería que me fuese sí o sí. No sé si no le gustaba mi presencia o si era racista. Me acusaba de todas las maneras posibles y me mandaba a la policía", ha relatado la investigada, que ahora tiene 44 años y es de nacionalidad brasileña.

Su principal queja respecto a la víctima era relativa a sus supuestas amenazas para que le retiraran la custodia de sus hijos. "Perdí la cuenta de cuántas veces me amenazó con quitarme a mis hijos. Yo era una buena madre, cumplía con mis obligaciones, pero cometí el fallo de creerla. Llegué a temer por la vida de mi hijo, esta señora cogía el coche y se ponía a 50 kilómetros por hora cada vez que él salía con el patinete o la bicicleta. Iba a por mí, a hacerme daño como pudiera", ha añadido.

Según su narración, aquel día había dejado a su hija en casa de una amiga y a su hijo en casa. El matrimonio que vivía justo debajo de su casa estaba en su puerta, "riéndose". "Bajé y se me cruzaron los cables, me quedé en blanco. Vi otra vez su cara, su risa y su cachondeo. Era su gesto, su forma de provocarme. Se me fue la cabeza, eran cuatro meses y medio ya", ha reconocido. Fue entonces cuando la arrolló con su coche. "Aceleré lo máximo posible y lo lancé contra ella. Yo quería matarla, no podía más, quería estrujarla contra la pared y acabar con la pesadilla. Daba para adelante y para atrás, chocaba y no sabía con qué chocaba por detrás, no me acordaba de que había un árbol", ha rememorado.

Después los golpeó con una piedra o un ladrillo. "Yo atacaba, iba a por ella con todo lo que pillase. Cogí todo lo que había alrededor y los golpeaba", ha confesado. A continuación entró en una estancia propiedad de las víctimas y cogió un cuchillo. "Se lo clavé en todos lados, no podía parar. La quería degollar, arrancarle la cabeza y darle una patada. Paré cuando se me acabaron las fuerzas", ha afirmado.

Consciente de que había matado a la pareja, la acusada subió entonces a su casa, se lavó y preparó un macuto "para ir a la cárcel". "Me miré al espejo, estaba chorreando de sangre, parecía un monstruo", ha señalado. Después llegó la policía y ella confesó ante los agentes lo que acababa de perpetrar.

En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía pide para ella catorce años, once meses y veintinueve días de prisión por cada uno de los dos delitos de asesinato con alevosía y ensañamiento que le atribuye, en ambos con la atenuante de confesión y la atenuante analógica de anomalía o alteración psíquica. También reclama que, en concepto de responsabilidad civil, indemnice con un total de 230.000 euros a los familiares de los dos fallecidos y que pague 1.249 euros por los daños ocasionados en el vehículo de uno de ellos.