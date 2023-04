La junta de jueces considera "inviable" el traslado de los primeros juzgados a la Ciudad de la Justicia de Sevilla

El traslado de los primeros juzgados a la Ciudad de la Juticia es "inviable" para los jueces. La junta de jueces de lo Contencioso-adminitrativo, de Primera Instancia, de Familia y de lo Mercantil de Sevilla ha concluido que las "deficiencias" detectadas en el edificio que debe albergar estos juzgados a partir del verano en la Ciudad de la Justicia de Sevilla en Palmas Altas hacen "inviable" dicho traslado.

Así lo exponen los jueces en el acta levantada tras la reunión que celebraron el pasado 28 de marzo los jueces de estos órganos judiciales que, según las previsiones de la Consejería de Justicia, serán los primeros en mudarse a partir del verano.

Los jueces han elaborado un extenso informe en el que "se aprecian deficiencias sobre plano que a nuestro entender hace inviable el traslado de los juzgados afectado hasta la resolución de aquellas deficiencias", asegura el acta de la junta de jueces facilitada por la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El traslado de los juzgados en las condiciones que se proponen "no supondrá una mejora de las instalaciones con que actualmente cuentan los juzgados, ni una mejora para el servicio público que presta la Administración de Justicia ni para los ciudadanos ni para los profesionales ni para los empleados públicos que allí sean destinados", denuncian.

El acta comienza diciendo que la Junta de Andalucía, como administración prestacional, "no ha dado respuesta a las deficiencias observadas en los plano con motivo de las obras de adaptación" de los edificios de Palmas Altas, dicen los jueces, que estiman que "debe reconsiderarse el proyecto" que se les ha presentado. El espacio de uno de los edficios, subrayan, es "inadecuado, inseguro e insuficiente".

Entre las deficiencias, los jueces apuntan que el juzgado de Primera Instancia número 29 "no cuenta con los cuatro despachos para los mgistrados y de dos salas de vista", al tiempo que "no se hace referencia a los juzgados de Fmailia y tampoco se acomete la próxima puesta en funcionamiento de un nuevo juzgado de Primera Instancia y la propuesta de creación de dos más de este mismo orden en la última Comisión Mixta".

Dicen los magistrados que han realizado aportaciones al proyecto con "contenido crítico y positivo", y entienden que, al contrario de lo que se pretende, los edificios de Plamas Altas, destinados inicialmente a una actividad privada, "deben estructurarse con arreglo al servicio público de Justicia y no adaptar ésta a aquella actividad".

Los problemas de movilidad

Así, considerna que siendo la intención de la junta de jueces la de ofrecer el "mejor servicio público a los ciudadanos", también constanta que "no se han resuelto los problemas de movilidad para el acceso a los edificios en transporte públicos"; y de la misma forma solicitan poder "valorar el proyecto definitivo" de las obras de adaptación mediante visitas a los edificios.

En este sentido, concluyen que los usuarios de la Justicia -ciudadanos, profesionales y trabajadores- que "con las dificultades de transporte accedan a los edificios de Palmas Altas, encontrarán unos espacios para otro tipo de empresas públicas o privadas, sin las condiciones propias que requiere el servicio de Justicia y el justiciable".

Por todo ello, los jueces concluyen que el traslado a Palmas Altas es "inviable" mientras no se resuelvan las deficiencias que detallan en un extenso informe de nueve folios.

Entre las deficiencias que han observado los jueces sobre uno de los edificios -denominado Edificio A-, explican que la zona de espera de las salas de vista es un pasillo alargado de unos "26 por cuatro metros en el que están seis salas: cinco en el lateral derecho y una al final en la izquierda". "El pasillo es una atuétnica ratonera carente de seguridad, sin salida de emergencia, del que no se podrá salir si se cierran o inhabilitan las dos puertas (una de ellas para acceder a los baños) u otro incidente", afirman.

Además, el pasillo "no sólo es insuficiente para albergar a los profesionales, partes, testigos, peritos y público que esté a la espera de acceder a las vistas, sino que el ruido que tantas personas puede generar no sólo va a impedir que se puedan celebrar los juicios con el silencio necesario para este tipo de actos, sino que va a interferir en el sistema de grabación, que no podrá funcionar correctamente".

En cuanto a las salas de vista, dicen que el tamaño es "insuficiente" para las necesidades, la primera tiene 35 metros cuadrados y las demás sobre 30 metros cuadrados, que son "insuficientes para que quepan tres mesas en el frontal principal (magistrados, letrados y funcionario de auxilio), y en los laterales dos mesas para demnadantes y cuatro para demandados, las dos pantallas para la grabación y exihibición de documentos del expediente digital en un sitiio visible, la mesa para la declaración de testigos y peritos y los bancos para los demandantes que comparezcan y para el público", critican.

También son pequeños los despachos de los jueces

La junta de jueces también denuncia el espacio reservado para los despachos de los magistrados, que tienen "menos de 12 metros cuadrados", un tamaño "absolutamente insuficiente para las necesidades y funciones que tenemos encomendadas", advierten.

Los magistrados explican que en los despachos necesitan entre otros medios de los siguientes: un toguero para guardar la toga, que es de uso obligatorio; espacio para colocar las banderas constitucionales y autonómicas, que también son obligatorias; una mesa de trabajo y auxiliares para el ordenado de mesa, dos pantallas e impresora; y al menos cuatro sillas donde puedan sentarse los presionales que acudanal despacho, funcionarios para consultas y dación de cuentas. Además, piden una mesa donde se pueda atender a los jueces en prácticas.

De esta forma, concluyen que el espacio útil resultante en el edificio A -que tiene planta baja, primera y segunda- es "inadecuado, inseguro e insuficiente", mientras que el edificio B es "insuficiente para albergar los 21 juzgados de Primera Instancia y desde luego, en ningún caso para los seis de Familia, ni para los nuevos juzgados de Primera Instancia que se creen en el futuro".