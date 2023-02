Denuncian la falta de garantías en el "traslado diferido en cinco años" a la Ciudad de la Justicia

El futuro traslado a la Ciudad de la Justicia de Sevilla, que arrancará en junio próximo con la llegada de los primeros juzgados, no convence al sindicato CSIF, que ha denunciado la falta de garantías por el "traslado diferido en cinco años" y los "graves problemas de movilidad" que supondrá el acceso al campus judicial de Palmas Altas para los ciudadanos y los profesionales.

El responsable del Sector Justicia de CSIF en Sevilla, Miguel Millán, ha realizado una primera valoración tras la constitución a principios de febrero del grupo de trabajo en la Consejería de Justicia, en la que ha señalado que la pretensión de la Junta es realizar un "traslado en diferido de hasta en cinco años en el mejor de los escenarios posibles y siempre que se cumplan los plazos dados por la propia Administración", ha destacado Millán a este periódico.

Según las previsiones de la Junta, en junio de este año se llevaría a cabo el traslado de los juzgados de lo Contencioso-Administrativo y de lo Mercantil; mientras que en junio de 2024 serían los juzgados de Primera Instancia los que serían llevados a la nueva sede. El traslado continuaría en junio de 2025, con los juzgados de lo Social, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y las secciones Civiles de la Audiencia Provincial de Sevilla. En junio de 2027 le tocaría el turno al Registro Civil de Sevilla, así como el decanato y el servicio Común de Notificaciones y Embargos de Sevilla; y el traslado se completaría en junio de 2028 con la mudanza de la jurisdicción Penal.

El responsable sindical ha lamentado que, a escasos cuatro meses del primer traslado de órganos judiciales a Palmas Altas, la actitud de la Administración "ha sido la de mera información, ya que en ningún momento se ha acudido a los estamentos que forman parte de la Administración de Justicia para preguntarles, no ya que opinan, sino para que aporten ideas y soluciones a lo que se nos viene encima de manera inminente, con la incertidumbre que ello conlleva para funcionarios y demás profesionales de la Justicia en esta ciudad".

Miguel Millán dice que desde la Junta se pone como ejemplo "las Ciudades de la Justicia de Málaga y Córdoba, pero en ambos casos los traslados se realizaron a unos edificios que se construyeron al efecto y de la totalidad de los órdenes jurisdiccionales, más allá de alguna excepción, pero en el transcurso de poco tiempo estaban allí todos los órganos judiciales".

Los problemas de movilidad para llegar a Palmas Altas

El representante sindical ha denunciado los "graves problemas de movilidad que va a suponer llegar hasta allí, no sólo a los trabajadores de todos los estamentos judiciales, sino a la propia ciudadanía, ya que no se cuentan con los viales suficientes, ni con un transporte público accesible, la ciudad de Sevilla se va a encontrar con un problema de dispersión judicial que nada tiene que ver con una Ciudad de la Justicia, sino más bien todo lo contrario".

En este sentido, ha señalado que "si no hay sitio para la creación de los nuevos órganos judiciales, que ya deberían haber entrado en vigor desde diciembre del año pasado, bien se puede buscar otro inmueble para la creación de estos órganos más cercana al lugar donde se encuentran todas las sedes actualmente".

Millán reconoce que es verdad que la Junta pretende "evitar el gasto de los arrendamientos y Palmas Altas ya es propiedad de la Junta de Andalucía, pero no es menos cierto que el traslado tal como está planteado va a suponer muchísimos más perjuicios que beneficios. Un traslado en diferido que va a durar al menos cinco años, no es un traslado digno de una ciudad como Sevilla. Además, los funcionarios de la Administración de Justicia, los estamentos que trabajan dentro de dicho sector y la ciudadanía no se merecen pagar por las decisiones que se toman a nivel político", ha aseverado.

Sobre la ubicación del campus judicial y los problemas de movilidad, el representante del CSIF de Justicia ha recordado que Palmas Altas está situado en el extrarrario de la ciudad y el problema "no es ya que no haya transporte público, es que a día de hoy no hay ni tan siquiera los viales necesarios para que la llegada y la salida desde dicho campus se realice de una manera fluida y ordenada", por lo que "bien parece que se esté fomentando el uso del transporte privado en lugar del transporte público" y además "el transporte público simplemente no llega hasta allí".

En esa reunión del grupo de trabajo, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, indicó que se hará llegar hasta el campus de Palma Altas la línea 35 de Tussam, que desde el Prado de San Sebastián tendría 5 o 6 paradas. "Si eso no se hiciera, simplemente no habría forma de llegar en transporte público, con lo cual, es lo menos que se puede hacer", ha destacado Millán.

Más líneas de Tussam hasta Palmas Altas

En la reunión se plantearon varias soluciones más, como la creación de una línea exprés que conectaría el Prado con Palmas Altas. "Si bien apoyamos la creación de esta línea, entendemos que allí deben llegar cuantos más medios mejor; hay que tener en cuenta que el Prado y San Bernardo, dejarán de ser centros de destino para los funcionarios destinados en los órganos judiciales que se trasladen, por lo tanto, para alguien que viva alrededor, así como para los profesionales, será una medida adecuada, y con la que reiteramos nuestro acuerdo, pero hay que poner más líneas que llegue Palmas Altas desde otros puntos de Sevilla, ya que Sevilla y área metropolitana debe estar perfectamente comunicada con las sedes judiciales de la ciudad".

Además, el representante sindical considera que se deben crear "carriles exclusivos" para las líneas de autobús porque deben ser varias las líneas "que lleguen y salgan de Palmas Altas, y hasta que llegue otros medios de transporte, todo lo que eso no sea así, estará abocado al fracaso". Así, ha recordado los problemas de atasco que se viven a diario en la ronda de circunvalación SE-30 y en el puente del quinto centenario, atascos que se agravan en las fechas veraniegas con las salidas hacia las zonas costeras.

A juicio de Csid, otra de las líneas de autobús que se debe fomentar es la línea 34, debiendo poner una parada justo en la pasarela peatonal porque, de esa manera, habría otra línea que "evitaría entrar en el embudo que va a suponer entrar en los viales que acceden a Palmas Altas".

Por último, Millán aboga por crear lanzaderas desde diferentes lugares a los que se accede con el Metro o el tren. Tanto desde el apeadero del tren de cercanías que para en las Torres de Hércules, ya que está lo suficientemente cerca como para que todas aquellas personas que habitualmente llegan a trabajar en ese tren de cercanías desde diferentes puntos de la provincia de Sevilla, podrían tener también su acomodo; como desde la parada del Metro de Blas Infante, lo que podría igualmente ayudar a todo el personal que venga desde la zona del Aljarafe.