El crimen de Santa Clara se enreda: la Policía no sabe "con seguridad" quién apuñaló a Reda y una testigo apunta al cómplice

La segunda sesión del juicio contra los dos acusados de asesinar a Reda El Archad en el barrio de Santa Clara a la vuelta de las discotecas del Polígono Calonge, el 3 de marzo de 2024, sólo ha servido para enredar un poco más un caso que ya de por sí es complicado para el jurado popular que debe decidir si Sergio F.A. y Manuel F.M. mataron a la víctima. Cada uno culpa al otro, pero la principal conclusión hasta ahora es que no existe ninguna certeza de cuál de los dos apuñaló al joven marroquí durante una reyerta iniciada por uno de los acompañantes del fallecido. La Fiscalía acusa a Sergio como autor material y a Manuel como cooperador necesario, pero la jefa de Homicidios ha reconocido este lunes que no puede determinar "con seguridad" quién acuchilló al joven y, para más inri, una de las chicas que iba con el grupo de Reda ha asegurado que quien estaba más cerca de la víctima era "el bajito", es decir, Manuel (mide unos 20 centímetros menos que Sergio). Por desgracia también para la resolución de este crimen, las cámaras de una residencia de mayores próxima al lugar del suceso no aclaran gran cosa.

La primera en comparecer ha sido la inspectora que dirige el departamento de Homicidios, que ha explicado que Reda falleció a las 8.35 horas y que en un primer examen "superficial" se le detectó una herida en el tórax con "la impronta del arma", es decir, la navaja que nunca fue hallada, aunque esa no fue la mortal. El joven recibió siete cuchilladas y la letal fue una por la espalda que le seccionó la aorta. Mientras efectuaba su exposición, la jefa iba mostrando algunas fotos del cadáver en una pantalla que han sido demasiado para un componente del jurado. Tras pedir un descanso porque se estaba mareando, este joven ha admitido finalmente que no podría seguir adelante, así que ha sido sustituido por una de las suplentes.

Después, la responsable de Homicidios empezó a explicar la grabación de la residencia con el matiz de que la cámara estaba "a bastante distancia" de la escena, así que las imágenes no tenían "la calidad suficiente". Y realmente no se ha visto demasiado. Según su narración, a las 7.43 de la mañana iba cada grupo por una acera, los dos de vuelta para Los Pajaritos, y "durante tres minutos" se produce "una pelea a empujones" en la que "no se ve nada". A continuación hay "dos agresiones". A las 7.47, "Manuel está peleándose con la víctima, que le da una patada pero no lo alcanza". En ese instante, "Sergio se aproxima a la víctima y hace un movimiento con el brazo hacia la víctima". "Entendemos que puede ser el momento del apuñalamiento, pero no podemos determinar dónde le pega", ha admitido la testigo. El policía que analizó las imágenes ha hablado después de ese gesto como un "ademán de apuñalamiento".

Como la segunda agresión ya se produjo fuera del campo de visión de las cámaras de la residencia, la policía se ha limitado a "deducir" que "mientras Manuel estaba" con los hermanos que acompañaban a Reda, este estaba "junto a Sergio F.A.". ¿Y entonces por qué la Policía determinó que el asesino era Sergio? "La diferencia fundamental es la diferencia de altura. Sergio es 1,80 y Manuel 1,60", ha respondido primero. "Y su declaración no cuadraba con nada de lo que declararon los demás", ha agregado.

"Hay un momento puntual en el que Sergio está detrás de Reda y se abalanza sobre él mientras Manuel sale corriendo", ha añadido la inspectora. Pero... "Con seguridad no podemos determinar nada. Lo que podemos pensar es que la agresión en el pecho la produce Sergio y que cuando Reda cae al suelo es Sergio quien tiene la navaja. Es posible que él lo apuñalase, pero no podemos decir con certeza que fue él quien le produjo la herida mortal", ha reconocido. Luego ha calificado esa hipótesis de "altamente probable", pero "no con rotundidad".

"Los acusados no querían pelearse"

Si el testimonio de la jefa de Homicidios impregnó el caso de dudas, la declaración de la testigo que iba con el grupo de la víctima acabó de enredar el asunto. Esta joven y una amiga coincidieron en una discoteca del Calonge con Reda y los dos hermanos a quienes acompañaba de regreso al barrio. Las dos jóvenes salieron del local con los tres varones, pero su intención era buscar un VTC para retornar a Camas. Y fue entonces cuando se produjeron "la pelea y los puñetazos".

Según esta testigo, quien empezó la trifulca fue Javier L.C., de los dos hermanos el mayor. "Ellos iban más alcoholizados y tenían la intención de pelearse con alguien, con quien fuera. Nosotras nos apartamos y le dijimos a Reda que viniera con nosotras, pero decidió defender al hermano mayor. Este era el que buscaba pelea. Los otros, no", ha asegurado en referencia a los acusados. "Él [Javier] llegó a quitarse la camiseta, pero no sé con quién se estaba encarando", ha relatado. "Los acusados no tenían la intención de pelearse en un principio. El más alto [Sergio F.A.] le decía que se calmara. La pelea pasó sin sentido", ha apostillado.