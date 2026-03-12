Concurso de traslados en Andalucía 2026-2027: la Junta publica la adjudicación provisional

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ya ha hecho pública la Resolución de Adjudicación Provisional de destinos del Concurso General de Traslados (CGT) para el curso 2026/2027, además de señalar que la información se irá actualizando al momento para facilitar la consulta del destino adjudicado y los pasos a seguir en caso de reclamación.

El aviso pone el foco en la importancia de revisar cuanto antes la adjudicación provisional. La organización subraya que el periodo habilitado para presentar alegaciones o desistimientos resulta fundamental para quienes necesiten corregir, revisar o impugnar su destino antes de la resolución definitiva.

Según la información facilitada, el proceso afecta a los cuerpos de Inspección y Cuerpo de Maestros. Junto a ello, se indican también los accesos habilitados para la consulta individualizada a través del portal docente y de los enlaces oficiales disponibles para inspectores, maestras y secundaria.

Dónde consultar el destino adjudicado

Para revisar el destino, la información indica que la consulta personalizada puede hacerse a través del portal docente o mediante los enlaces oficiales habilitados. De este modo, los afectados cuentan con distintas vías para comprobar su situación en esta fase del concurso.

Qué pasa si no se reclama en plazo

“Si no presentas reclamación en el plazo establecido, la adjudicación pasará a ser definitiva en mayo, salvo errores de oficio por parte de la Administración”. Esa advertencia sitúa el mes de mayo como el momento en el que la adjudicación adquirirá carácter definitivo, siempre con la excepción de posibles errores de oficio.

Por tanto, la recomendación trasladada en la información difundida pasa por revisar sin demora la adjudicación provisional del Concurso General de Traslados. La publicación ya es oficial y el periodo para alegaciones está delimitado, de modo que la comprobación del destino adjudicado se convierte en el paso inmediato para los afectados.