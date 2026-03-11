Feria del juguete antiguo este fin de semana en Sevilla: Muñecas clásicas, cómics, videojuegos, talleres y más

Este fin de semana, el centro comercial Torre Sevilla celebra el primer aniversario de Toy Street Market, la feria del juguete antiguo que en solo un año se ha consolidado como una cita imprescindible para familias, coleccionistas y amantes de la nostalgia.

El mercado abrirá sus puertas el sábado, 14 de marzo, de 10:00 a 22:00 horas y el domingo, día 15, de 10:00 a 20:00 horas en la Galería 0 con más de 30 stands especializados que ofrecerán muñecas clásicas, videojuegos retro, cómics, miniaturas, juguetes de colección y piezas únicas capaces de emocionar tanto a los más pequeños como a quienes crecieron con ellos. Con esta cita Toy Street Market volverá a convertir el complejo en un punto de encuentro cultural y de ocio, reforzando su posición como un espacio que combina compras, experiencias y vida al aire libre en pleno corazón de la ciudad.

Programación especial

Para celebrar este primer aniversario, Toy Street Market ha elaborado una programación especial. El sábado estará dedicado a los superhéroes, con una animación infantil a partir de las 12:30 horas, protagonizada por cinco personajes que recorrerán la Galería 0.

A las 13:30 horas se celebrará un concurso de disfraces inspirado en estos héroes, con dos categorías —menores y mayores de 12 años— cuyos ganadores recibirán lotes de juguetes o vales para canjear en los distintos stands. Por la tarde, La Plazoleta acogerá un taller infantil de slime a las 17:30 horas y, a continuación, un taller de reciclaje creativo en el que los participantes elaborarán un jarrón de flores.

El domingo estará dedicado al universo Avatar, que servirá como hilo conductor de las actividades. A las 12:30 horas tendrá lugar un cuentacuentos con animación infantil, juegos, pintacaras y canciones inspiradas en la saga.

A las 13:00 horas, La Plazoleta acogerá una charla cultural sobre el auge del cosplay como movimiento social. Ya por la tarde, a las 17:30 horas, se celebrará un taller de máscaras. Los talleres están dirigidos a niños y niñas a partir de 4 años, con aforo limitado a 15 plazas por sesión y acceso por orden de llegada.

En esta edición, Toy Street Market volverá a contar con un Punto de Recogida de Juguetes y Alimentos a favor de la asociación A Caminar, con sede en Aracena (Huelva), dedicada al acompañamiento de personas con diversidad funcional y sus familias. Esta iniciativa refuerza el carácter solidario del evento y la vocación comunitaria de Torre Sevilla, un espacio que apuesta por integrar actividades culturales y sociales en su día a día.

Además, coincidiendo con la próxima celebración del Día del Padre, el centro comercial ha puesto en marcha un sorteo especial en su perfil de Instagram. Los participantes podrán ganar una merienda de altura para disfrutar entre padre e hijo en la Terraza Mirador Atalaya, uno de los espacios más emblemáticos del complejo, con vistas 360 de Sevilla, y un ejemplo de su oferta experiencial más allá de las compras.

Más allá del Toy Street Market, los visitantes podrán conocer las nuevas colecciones de primavera, disfrutar de sus zonas infantiles y de ocio —como la bolera— y acceder a una oferta gastronómica variada con propuestas locales e internacionales. El recinto cuenta con tres horas gratuitas de parking entre las 10.00 y las 00.00 horas, lo que facilita la visita y convierte el fin de semana en una buena oportunidad para descubrir Torre Sevilla.