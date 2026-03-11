La ermita a pocos kilómetros de Sevilla que en invierno parece sacada de una película de suspense

A escasos minutos de la capital en coche, ya perteneciente al municipio de Dos Hermanas, se encuentra la Ermita de Nuestra Señora de Valme, una construcción de estilo mudéjar a la que cada año acuden cientos de fieles para celebrar la romería que lleva el mismo nombre.

Ermita de Nuestra Señora de Valme

La Ermita de Nuestra Señora de Valme cuenta con un retablo mayor de estilo barroco original del siglo XVIII, no obstante, en el año 1859, ya en el siglo XIX, esta fue reconstruida por iniciativa de los duques de Montpensier según el proyecto atribuido al arquitecto Balbino Marrón. El edificio consta de una sola nave y su retablo mayor posee un cuadro de Luis de Oñate en el que se representa a San Fernando ante la Virgen. La ermita guarda en su interior una imagen de la Vírgen de Valme -sedente y que presenta a Santa María con su Hijo sentado en el lado izquierdo, que bendice con la mano derecha y porta un pajarillo en la izquierda.

Aunque está ubicada en terrenos del Cortijo de Cuarto, que es propiedad del territorio de Sevilla, la ermita pertenece en realidad al muncipio de Dos Hermanas junto con el recinto en que se encuentra, en virtud de lo acordado con motivo de la incorporación de la zona de Bellavista a Sevilla en el año 1937. El 7 de agosto de 1866 la Hermandad de Nuestra Señora de Valme aprobó sus reglas renovadas, haciéndose cargo también del cuidado de la ermita.

En 1894 se inició la tradición, apenas interrumpida en los años, de la Romería de Valme. Esta que se celebra el tercer domingo de octubre, se celebra con el traslado de la imagen de la Virgen de Valme hasta la ermita de Cuarto, acompañada por miles de fieles de la localidad y de otros lugares de Andalucía atraídos por esta festividad tan características del municipio nazareno. La Virgen de Valme fue coronada canónicamente el 23 de junio de 1973. Dentro de los actos conmemorativos de esta ceremonia se inauguró el monumento de la plaza Menéndez Pelayo. La importancia de la romería es tal que en el año 1976 fue declarada Fiesta de Interés Turístico.

El origen de la devoción a la Virgen de Valme y de la construcción de su ermita en terrenos de Cuarto, se remonta a los tiempos de la Reconquista de Sevilla. Cuenta una piadosa leyenda, que recogen Ortiz de Zúñiga en sus "Anales..." y todos los autores que relatan los hechos de Fernando III, que al disponerse este rey a lanzar el ataque definitivo para la reconquista de Sevilla, que estaba en manos del rey moro Ab-Xataf, se encomendó a una pequeña imagen de la Virgen, de su particular devoción, con estas palabras aproximadas: "Valedme, Señora, en esta empresa que acometí en nombre de Dios y gloria vuestra y yo os ofreceré en este lugar el primer pendón que tome dentro de Sevilla".