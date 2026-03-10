La torre medieval en pleno centro de Sevilla que pasa desapercibida por estar oculta en un edificio

En pleno centro la ciudad, en el centro neurálgico en el que se encuentran la Catedral de Sevilla, los Reales Alcázares y el Archivo de Indias, se encuentra un monumento que pasa desapercibido al paso de turistas y lugareños: la conocida como torre de Abd el Aziz, una edificación original del siglo XII que con el paso de los años ha quedado absorbida por el urbanismo de la propia calle.

Esta edificación formaba parte del lienzo de muralla almohade que se extendía del Real Alcázar hasta la Torre del Oro y en el que había una segunda torre, la de Plata, cuyos lados iban aumentando conforme se aproximaban al río. De esta manera la de Oro es dodecágona, la de Plata tiene ocho lados y la de Abd el Aziz es hexagonal, aunque apenas se pueda percibir esto en la actualidad.

Se estima que la torre fue construida en la Edad Media, concretamente en el siglo XII, en el contexto de una ampliación defensiva del Alcázar. Con mayor o menor suerte se ha mantenido en pie en la confluencia con la calle Santo Tomás, integrada en un edificio de Aníbal González de 1919.

El nombre de la torre

Abd el Aziz Musa fue un emir que residió en Ishbiliya del año 714 al 719 y que fue hijo del célebre Musa que llegó a la península ibérica en 712 e inició la conquista de los territorios del sur. Abd el Aziz fue designado gobernador o valí de Al-Andalus cuando su padre fue llamado a Damasco, de ahí que la torre recibiera este nombre.

La torre cuenta con una altura de 15 metros, de los cuales ocho están rellenos de tapial, es de forma hexagonal y cada lado del hexágono mide solo 1,50 metros

Aunque no tiene unas dimensiones muy significativas ni puede decirse que haya contado con la protección adecuada, la Torre de Abd el Aziz tiene su hueco entre las leyendas sevillanas. Por ejemplo, se dice que fue el primer lugar donde ondeó el pendón castellano de Fernando III tras la conquista de la ciudad en 1248. Este hecho dio lugar a que se la conociera en algunos casos como Torre del Homenaje.

Otro nombre que recibe es el de Torre de Santo Tomás, puesto que originalmente frente a ella se ubicaba el antiguo colegio dominico de Santo Tomás de Aquino. Hay quienes también la confunden con la Torre del Bronce, pero esta última es otra edificación de planta cuadrada de la que solo se conserva la base.