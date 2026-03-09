Actividades gratuitas en el Acuario de Sevilla durante el mes de marzo: charlas, talleres y encuentros especiales

El mes de marzo llega por todo lo alto al Acuario de Sevilla con multitud de actividades para todos los públicos con el objetivo de dar a conocer los seres que habitan en sus instalaciones, la importancia de su conservación o cómo es la vida en el recinto del acuario.

Desde el 1 de marzo al día 22, los fines de semana estarán repletos de diversión y conocimiento para los más pequeños. A lo largo de los siguientes fines de semana el Acuario de Sevilla invita a todo el mundo a descubrir el fascinante mundo marino, con actividades diseñadas para disfrutar en familia y aprender más sobre los secretos del océano y sus increíbles habitantes mientras los interesados se sumergen en una experiencia única.

Talleres y actividades de marzo

Los próximos fines de semana las instalaciones del Acuario de Sevilla organizarán las siguientes actividades dirigidas a los más pequeños y a sus acompañantes, que son completamente gratuitas con la entrada del acuario.

Días 14 y 29 de marzo de 2026: Charla «Conoce a Chelo, Nando y Frankie»

Charla «Conoce a Chelo, Nando y Frankie» Día 15 de marzo de 2026 : Taller «Aquí salvamos tortugas»

: Taller «Aquí salvamos tortugas» Día 28 de marzo de 2026: Taller «Reptilia»

Taller «Reptilia» Días 21 y 22 de marzo: Actividad especial por el Día del Agua «Agua y biodiversidad»

A diferencia de otros talleres organizados por el Acuario de Sevilla, en esta ocasión no es necesario reservar plaza para poder disfrutar de estas actividades.

Charla «Conoce a Chelo, Nando y Frankie»

Desde su apertura en el año 2014, en el Acuario de Sevilla trabajan en diversos proyectos de conservación. El más importante es el que realizan con las tortugas marinas, en el que colaboran con diferentes entidades públicas para proteger a estos animales, conservar la biodiversidad y trabajar por el mar.

Cada verano las tortugas marinas salen a poner huevos en nuestras costas. De todos los huevos que ponen solo un número muy pequeño sobrevive, por lo que gracias al taller “Aquí salvamos tortugas”, además de aprender sobre la biología de estos animales tan increíbles, darán todas las herramientas para saber qué hacer en caso de encontrar una tortuga en peligro, a detectar el rastro que deja en la playa cuando va a realizar la puesta y cómo con pequeños cambios diarios pueden acabar con sus principales amenazas.

Además de estas tareas, en las instalaciones también cobran especial importancia los reptiles, con multitud de secretos escondidos tras sus escamas verdes. Con los talleres organizados para conocer a estos seres tan especiales el público podrá acercarse a su historia, el tipo de vida que tienen y cómo deben conservarse.

Ubicado en el Muelle de las Delicias de la capital andaluza, el Acuario de Sevilla nace con la misión principal de favorecer la conservación de la biodiversidad marina y fluvial a través de la investigación, la educación y la sensibilización del público.

Su objetivo es proteger los ecosistemas marinos y fluviales y las especies que los habitan, así como fomentar el conocimiento y el respeto por el medio ambiente. Para ello, trabajan en colaboración con diferentes entidades, como universidades, fundaciones, administraciones públicas y empresa privadas con el fin de poder llevar a cabo distintos programas de conservación y trasladar en interés por el cuidado del medio ambiente al mayor número de personas posibles.