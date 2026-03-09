The Champions Burger vuelve a este pueblo de Sevilla con entrada gratuita, 18 tipos de hamburguesas y mucha diversión

El próximo jueves, 12 de marzo, dará comienzo una nueva edición de The Champions Burger, el primer campeonato de hamburguesas de España con el que se trata de encontrar la mejor elaboración del país a lo largo de varias paradas en diferentes ciudades. En esta ocasión el evento tendrá lugar en la localidad nazarena de Dos Hermanas, concretamente en el Parque de la Alquería del Pilar, del 12 al 22 de marzo.

La cita contará con diferentes food tracks en los que se podrán probar los 18 tipos de hamburguesas que optan al primer premio. Entre todos ellos hay tres restaurantes sevillanos que compiten por el puesto ganador: Street Food Burger, Gottan y Ficus Burger & Food.

Horarios y entradas

The Champions Burger Dos Hermanas abrirá sus puertas el próximo 12 de marzo a las 19:00 horas con entrada completamente gratuita al recinto, ubicado en el Parque de la Alquería del Pilar. El resto de días del evento, que se prolongará hasta el 22 de marzo, será el siguiente:

De lunes a jueves, de 18:00 a 24:00 horas.

De viernes a domingo, de 14:00 a 24:00 horas.

El recinto en el que tendrá lugar el evento cuenta con aparcamientos en las zonas colindantes. La entrada al evento es gratuita, teniendo que abonar únicamente lo que se consuma en su interior. No obstante las personas interesadas podrán hacerse con un descuento especial a través de Uber Eats para los nnuevos usuarios de la aplicación que quieran hacer su primer pedido en el interior del parque. El código de descuento estará disponible en la carta del evento.

Durante todo el tiempo que dure el evento no se podrá pagar en efectivo. Para abonar las hamburguesas que se consuman será necesario hacerlo con tarjeta o cambiando el dinero en efectivo por una tarjeta de prepago en el autobús negro que habrá estacionado en el interior del parque. Esra tarjeta tiene una fianza de un euro que se podrá recuperar junto con el dinero no gastado, una operación que también deberá hacerse en el autobús negro. Este proceso solo es posible mientras el evento esté en curso y se debe hacer personalmente. Una vez finalizado el concurso no se devolverá el efectivo de las tarjetas.

Restaurantes que concursan y burgers

Nolito's: Diamante azul.

Moflete: La premiada.

Cheek's: Sticky Crunchy.

Cheek's: La que mancha.

Godeo: Royale Gold.

Street Food Burger: La Gamberra 3.0 (participante sevillana).

Gottan: Money Mayweather (local en Sevilla).

The Vicbros Burger: La Gladiadora.

Vacarnal: Pecado carnal XXL.

Dak Burger: Interstellar.

Tokio: Furia roja.

Circo: Six-seven.

Ficus Burger & Food: Big play (participante sevillana).

The President: One million Wagyu A5.

La Muralla: Goat.

Ardemos: Bbq Legend.

Está Rico: Golden magma.

Tarantín: La Bichota pro max.

The Champions Burger es el mayor festival gastronómico de hamburguesas gourmet itinerante en España, donde más de 15 hamburgueserías locales y nacionales compiten en food trucks por el título de la "Mejor Hamburguesa de España". El evento recorre más de 15 ciudades, ofreciendo música, un ambiente inigualable y opciones premium, con entrada gratuita hasta completar aforo.