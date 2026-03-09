DIRECTO
Consigue un viaje en globo y una noche de hotel para dos personas

Sorteamos entre nuestros lectores una noche de hotel y dos pasajes en globo por el Aljarafe sevillano

Globotur día del agua
09 de marzo 2026 - 11:37

Ya mismo comienza la primavera, la época más bonita en nuestra provincia y en Diario de Sevilla nos hemos unido a Globotur para sortear entre nuestros lectores una experiencia única, dos pasajes para un vuelo en globo y una noche de hotel para dos personas.

Vivir un vuelo en globo por el Aljarafe es descubrir nuestra tierra desde una perspectiva completamente diferente: en silencio, flotando suavemente sobre sus paisajes naturales y campos infinitos. La experiencia comienza al alba, el cielo se tiñe de tonos dorados y el ambiente transmite calma y el suelo se transforma en un mosaico de campiñas, dehesas y espacios abiertos.

Globotur
Participar en este sorteo es muy sencillo, solo tienes que rellenar con datos veraces el formulario que encontrarás a continuación y podrás conseguir esta increíble experiencia para dos personas. Tienes hasta el 30 de marzo para poder participar.

Disfruta de dos pases en globo y una noche de hotel

Al pinchar en el botón "Quiero participar" aceptas las bases legales del concurso y la Política de Privacidad .

Un vuelo en globo aerostático no es turismo convencional. Es desconectar del ruido, observar el mundo desde arriba y sentir cómo la emoción crece a medida que el sol ilumina el paisaje.

Porque en Andalucía, volar es conectar con la tierra desde el cielo. ¡Mucha suerte!

¿Qué incluye el viaje en vuelo?

  • Dos pasajes para un vuelo de duración aproximada entre una hora y una hora y media
  • Un desayuno auténtico andaluz en las alturas
  • Un brindis con cava
  • Agua y sombrero
  • Un diploma de vuelo
  • Un vídeo de la experiencia

