Consigue un viaje en globo y una noche de hotel para dos personas
Sorteamos entre nuestros lectores una noche de hotel y dos pasajes en globo por el Aljarafe sevillano
Ya mismo comienza la primavera, la época más bonita en nuestra provincia y en Diario de Sevilla nos hemos unido a Globotur para sortear entre nuestros lectores una experiencia única, dos pasajes para un vuelo en globo y una noche de hotel para dos personas.
Vivir un vuelo en globo por el Aljarafe es descubrir nuestra tierra desde una perspectiva completamente diferente: en silencio, flotando suavemente sobre sus paisajes naturales y campos infinitos. La experiencia comienza al alba, el cielo se tiñe de tonos dorados y el ambiente transmite calma y el suelo se transforma en un mosaico de campiñas, dehesas y espacios abiertos.
Participar en este sorteo es muy sencillo, solo tienes que rellenar con datos veraces el formulario que encontrarás a continuación y podrás conseguir esta increíble experiencia para dos personas. Tienes hasta el 30 de marzo para poder participar.
Un vuelo en globo aerostático no es turismo convencional. Es desconectar del ruido, observar el mundo desde arriba y sentir cómo la emoción crece a medida que el sol ilumina el paisaje.
Porque en Andalucía, volar es conectar con la tierra desde el cielo. ¡Mucha suerte!
¿Qué incluye el viaje en vuelo?
- Dos pasajes para un vuelo de duración aproximada entre una hora y una hora y media
- Un desayuno auténtico andaluz en las alturas
- Un brindis con cava
- Agua y sombrero
- Un diploma de vuelo
- Un vídeo de la experiencia
También te puede interesar
Lo último