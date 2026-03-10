Este pueblo a pocos minutos de Sevilla celebra el Día de la Croqueta con degustaciones, premios y mucha música

Este sábado, 14 de marzo, el municipio sevillano de Espartinas, a pocos minutos de la capital, se convertirá en el centro neurálgico de los amantes de la croqueta con la celebración de la III edición del Día de la Croqueta. El encuentro, que tendrá lugar a partir de las 13:00 horas en la Plaza del Avión, contará con las propuestas de 8 hosteleros que harán las delicias de los amantes de este manjar. En la cita se podrán degustar un total de 24 tipos de esta tapa entre las que habrá croquetas de pisto con harina crujiente, de serranito con morimojo, de pulpo a la gallega, de cordero con miel y canela o de cereales con leche, entre otras propuestas.

Además, para que aquellas personas que presenten intolerancias alimenticias también puedan disfrutar de la jornada, también habrá croquetas para los sin gluten ni lactosa, así como opciones vegetarianas con el objetivo de acercar el evento a un público cada vez más amplio.

Dado el éxito de las ediciones pasadas, este sábado está previsto que se vendan alrededor de 24.000 croquetas a lo largo del día. La jornada comenzará con el I Pregón de la Croqueta a las 13:00 horas en el Balcón del Ayuntamiento a cargo de Julio Muñoz, conocido como El Rancio, que exaltará esta deliciosa tapa.

Concurso, música y talleres infantiles

Más allá de poder saborear las distintas propuestas culinarias, los visitantes podrán elegir cuál, en su opinión, es la mejor croqueta de las 24 que participan. Será el voto popular el que elija las tres mejores elaboraciones de Espartinas así como la croqueta más original.

Las personas que quieran participar en la votación podrán hacerlo allí mismo y optan a conseguir un premio de 300 euros donados por la Asociación de Empresarios de Espartinas ASEDES entre quienes emitan su voto. Además, este año Espartinas busca una croqueta “Musical”, como ha reflejado la campaña en redes sociales de este evento, recreando famosas canciones con “Croquetín”, mascota de la muestra, como protagonista.

La jornada se completará con zonas infantiles, zonas chillout y música ininterrumpida para una jornada festiva en el que la croqueta será la protagonista. Este evento cuenta con miles de seguidores que en las anteriores ediciones agotaron todas las existencias de croquetas antes de que finalizara la jornada, por lo que es aconsejable acudir desde primera hora para disfrutar al máximo de la experiencia croquetera.