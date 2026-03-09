El Día Mundial de la Tortilla de Patatas se celebra en Tortillxrs

Este lunes y como cada 9 de marzo se celebra el Día Mundial de la Tortilla de Patatas, una conmemoración que tiene sus orígenes a finales de la Edad Media, en el siglo XV, cuando se conmemoraba el aniversario de la muerte de Santa Juana, el mismo 9 de marzo, cuando los peregrinos acudían a Cubas de la Sagra (Madrid) y solían llevar tortilla de patatas y pan para comer.

Desde esa fecha y hasta la actualidad este plato propio de la gastronomía española ha adquirido tanta importancia que no es de extrañar que se siga celebrando el Día de la Tortilla seis siglos después.

Para conmemorarlo desde Vivir en Sevilla nos hemos trasladado al nuevo local de Tortillerxs, en la calle Recaredo, un negocio que nace de la mano de Jesús Sánchez, joven pileño aficionado por el mundo de la cocina que se ha hecho famoso por crear una de las tortillas más jugosas y cremosas de toda la ciudad.

La historia de Tortillerxs

Las tortillas de patatas que se elaboran en Tortillerxs se distinguen por ser muy cremosas y finas, parecidas a las que se suelen hacer por el norte, en lugares como Bilbao, tal y como explica su cocinero, Jesús. "En Sevilla estamos destacando por eso, además de contar con una carta muy amplia de tortillas". Y es que en Tortillerxs cuentan con preparaciones tanto clásicas como algo más novedosas, con ingredientes y sabores que las únicas. Como detalla Jesús, "hacemos tortillas de todo lo que se nos pasa por la cabeza, prácticamente".

La primera toma de contacto de este joven, original de Pilas, con el mundo de las tortillas fue nada más y nada menos que en Florencia, cuando él mismo estaba viviendo allí mientras estudiaba Psicología. Fue un amigo suyo de Jaén quien, precisamente, le enseñaría a hacer una tortilla de patatas. "La primera que hice me salió como un revuelto", confiesa Jesús. Pero después de esta toma de contacto su amor por la cocina y su curiosidad lo llevaron a seguir probando hasta dar con la fórmula perfecta. En 2021 Jesús se trasladó a Alemania y allí decidió alquilar una caravana para cocinar y vender tortillas de manera ambulante, lo que fue todo un éxito.

Esta experiencia le permitió al pileño montar un pequeño negocio en su pueblo, tras volver del país germano, en el que hacía tortillas por encargo tanto a bares como a particulares. Desde el 10 de abril del pasado año, en 2025, hasta la actualidad, Jesús y otros compañeros han conseguido hacerse un hueco entre el público de Sevilla capital con su puesto en el establecimiento de Jaleo, en el Mercado de Feria. Prueba de su fama ha sido la apertura de su nuevo local, ubicado en la calle Recaredo, número 7, en pleno Casco Antiguo de la ciudad, abrió sus puertas hace apenas dos meses, tras el éxito de su primer establecimiento situado en uno de los puestos del mercado de la calle Feria.

Las tortillas de Tortillerxs

Si hay algo que caracteriza a las tortillas elaboradas en Tortillerxs es que, además de su cremosidad, tienen un sabor único. Jesús explica que para ello cuidan al máximo los productos con los que trabajan. Los huevos que emplean son de gallinas que están en libertad, algo que se nota en la calidad de la tortilla posteriormente, explica. Además, utilizan variedades de patatas que son perfectas para estas elaboraciones, como la Mona Lisa.

En lo que se refiere al proceso, el cocinero comenta que cada uno lo hace a su manera, pero en su caso pochan las patatas y una vez que está caliente y dorada, la mezclan con los huevos y la dejan reposar para que se cree una crema que es lo que hace que la tortilla quede en su punto perfecto. Jesús comenta que no hay que tenerle miedo a hacer las tortillas y darle la vuelta: "Se tienen que caer para aprender".

Este mes, en Tortillerxs contarán con la tortilla especial Cuaresma, elaborada con bacalao a la portuguesa (el famoso bacalao dorado). Además de tortillas, en su nuevo local de la calle Recaredo cuentan con croquetas de diferentes sabores, como la de gambones al ajillo, pollo asado, tomates secos y huevos fritos con chorizo. Tienen, también, ensaladillas de pollo asado, gambones al ajillo y mejillones en escabeche con piparras, o serranitos algo diferentes, como el de pringá, de pollo asado, de atún, de pato y de chicharrón de Cádiz.

Para Jesús, la tortilla de patatas ha significado "su vida" en los últimos cuatro años: "Yo me he adaptado a ella tanto como ella se ha adaptado a mí". Confiesa que lo que ha intentado ha sido "reflejar en un plato lo que soy yo", cogiendo lo tradicional y llevarlo a lugares más novedosos, mezclando sabores como la trufa o la carbonara. "Lo que es mío es ese enfoque novedoso y creativo".

A pesar de llevar apenas dos meses abiertos, el nuevo local de la calle Recaredo cuenta con una puntuación de cinco estrellas sobre cinco en Google Reseñas, con más de 50 opiniones. El establecimiento abre de martes a domingo, de 13:00 a 16:30 horas y de 20:00 a 23:30 horas. Los lunes permanecen cerrados por descanso del personal.