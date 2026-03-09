Día Mundial de la Tortilla: el INE confirma que hacer una tortilla de patatas casera cuesta casi un 40% más que hace cinco años

Cada 9 de marzo se conemora el Día Mundial de la Tortilla de Patatas, uno de los platos más típicos de la gastronomía española. Esta efeméride tiene su origen en la romería hacia el convento de Cubas de la Sagra, en Madrid, que se celebra en conmemoración de la muerte de Santa Juana de la Cruz desde el siglo XV. En esta celebración religiosa, la hora de la comida coincidía con la llegada a Fuenlabrada, cuando los romeros solían degustar pan y tortilla, una tradición que ha logrado perdurar con el paso del tiempo.

En cuanto a la receta de la tortilla de patatas, existen diversas teorías sobre su procedencia. Fuentes históricas apuntan a Navarra y al general Tomás de Zumalacárregui, que se le preparó a los combatientes en la Primera Guerra Carlista de 1835. Otras deducen que su origen es incluso anterior, en concreto, el año 1798, y se encuentra en Villanueva de la Serena (Badajoz). Sea como fuere, la tortilla es hoy por hoy un símbolo de la gastronomía popular española que, sin embargo, no ha dejado de encarecerse en los últimos años.

Los huevos suben casi un 30%, mientras el aceite baja un 20% en 2025

Pese a que existen multitud de formas de elaborar tortilla de patatas, si hay ingredientes que no pueden faltar son los huevos, las patatas, el aceite y la sal. Más allá de esa base, hay quien la prefiere con o sin cebolla, muy hecha o poco hecha, o con otros ingredientes como chorizo o pimientos. De lo que todos los amantes de este manjar se habrán dado cuenta es de que hacer una tortilla de patatas en casa es mucho más caro que hace cinco años, en concreto, casi un 40% más, según datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los huevos son costaban en enero de 2026 más del doble que en el mismo mes de 2021, un 55% más. Gran parte de esta subida (27%) se ha concentrado en el último año, tras la derogación de la exención en el IVA para los alimentos básicos y la crisis de la gripe aviar. De hecho, ha sido uno de los artículos de la cesta de la compra que ha tirado de la inflación hacia arriba (2,3%) en los últimos doce meses.

La tendencia alcista de los huevos la sufrió antes el aceite de oliva, que en la actualidad se acoge también al IVA reducido del 4%. Entre 2021 y 2023, su precio llegó a subir un 70%, lo que a su vez lo convierte en uno de los productos que más se ha abaratado en 2025 (-20,6%). Desde un punto de vista global, el aceite de oliva se ha encarecido un 38,5% en el último lustro.

La sal, cuyo precio pasa más desapercibido al tratarse de un condimento, tampoco ha quedado inmune a la inflación: su precio no ha dejado de subir y es un 32,7% más cara que en 2021. En cuanto a las patatas, también han subido, aunque en menor medida (30%), principalmente tras el estallido de la guerra de Ucrania en 2022 y con tendencia a la baja en el último año (-3,2%).

¿Cuánto cuesta hacer una tortilla de patatas?

De acuerdo con un análisis realizado por Facua, que compara los precios de los productos que estuvieron afectados por la rebaja del IVA en ocho grandes cadenas de supermercados e hipermercados y su evolución entre enero y febrero de 2026, este el coste de hacer una tortilla de patatas tradicional para cuatro personas:

800 gramos de patatas: 0,88€

4 huevos: 1,13€

1/4 de litro de aceite de oliva: 1,89€

En total, elaborar una tortilla de patatas casera cuesta en la actualidad 3,90 euros aproximadamente.