La Martinuca, el negocio de tortillas de patatas de María Pombo, abre su primer local en Sevilla

La tortilla de patata es uno de los grandes emblemas de la gastronomía española y un plato estrella tanto en Sevilla como en el resto del país. Su popularidad no deja de crecer y, en los últimos años, han surgido numerosos negocios especializados que rinden homenaje a esta receta clásica. Uno de los más conocidos es La Martinuca, que acaba de sumar un nuevo punto de venta en la capital hispalense.

La Martinuca es un proyecto gastronómico que abrió sus puertas en 2021 y que tiene como una de sus socias a la popular influencer María Pombo. Desde sus inicios, el concepto ha girado en torno a un producto muy concreto: la tortilla de patata, elaborada con distintas variantes para adaptarse a todos los gustos.

En su carta se pueden encontrar las versiones clásicas, con cebolla o sin cebolla, así como otras propuestas más innovadoras, como la tortilla de pimientos, sobrasada o trufa. Además, ofrecen bocadillos rellenos con porciones de estos mismos tipos de tortilla. La oferta se completa con tapas tradicionales como patatas bravas, croquetas o ensaladilla rusa.

El nuevo local de Sevilla se encuentra en la calle Rosario nº13 y funciona exclusivamente para llevar o mediante pedidos online. El horario de apertura es de domingo a jueves, de 09:15 a 23:00 horas, mientras que los viernes y sábados amplía su cierre hasta las 23:30 horas.

La llegada a Sevilla confirma el notable crecimiento de La Martinuca en España. La marca continúa expandiéndose y esta apertura es el último ejemplo de su consolidación a nivel nacional. Actualmente, cuentan con seis establecimientos en Madrid, repartidos por distintos puntos de la ciudad, y uno en Barcelona, a los que ahora se suma el nuevo local sevillano.