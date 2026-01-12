El restaurante de Sevilla especializado en guisos caseros que te hará volver al pasado en pleno centro de la ciudad

En el Casco Antiguo de Sevilla, a pocos minutos a pie de la zona del ayuntamiento, se encuentra el restaurante El Manijero, un espacio especializado en la elaboración de guisos caseros, carnes y pescados y que cocina setas silvestres en temporada, lo que le ha valido para convertirse en uno de sus productos estrella.

El Manijero abrió sus puertas hace más de 30 años, en 1991, en el barrio del Arenal. De estilo rústico y con decoración taurina, también cuenta con cuadros en los que aparecen los nombres de las especialidades que elaboran en su cocina, junto a los platos del día, que escriben en una pizarra.

Qué comer en El Manijero

Si por algo es famoso este establecimiento es por su variedad de carnes y pescados frescos (con lenguados, doradas o samonetes), además de por sus setas silvestres en temporada, que suelen servir salteadas. A estas elaboraciones se suman los guisos caseros, con arroz los domingos, y platos como las carrilleras de merluza frita, el pollo frito o los chipirones fritos. También hace tortilla de patatas, chipirones a la plancha, marisco como gambas y almejas, o aliños como el clásico de patatas con melva.

El restaurante El Manijero se encuentra en la calle Trastámara, número 15, en el Casco Antiguo de Sevilla y muy cerca de la estación de autobuses Plaza de Armas. El local tiene un amplio salón interior de estilo rústico y acogedor, lo que lo convierte en un restaurante perfecto para los días de frío en invierno. En su puerta hay algunos bancos con mesas altas para tomar algo de manera distendida.

El establecimiento cuenta con una puntuación de 4,1 estrellas sobre 5 en Google Reseñas. Entre las opiniones positivas destacan aquellas que hablan de la calidad de su comida. Rafa R. detalla: "Cerveza fría, fría, pollo frito, el mejor de Sevilla y sobre todo, una gran familia detrás de un gran negocio", mientras que María S. añade: "Ensaladilla de escándalo, marisco y pescado de primera, las setas… de muerte, la carne, ni te cuento…". Respecto a las opiniones negativas hacen crítica del servicio, señalando que se demoran más de lo normal en servir, según algunos de los comentarios de sus clientes en los últimos meses (a fecha de enero de 2026). El establecimiento admite reservas en su zona de comedor.