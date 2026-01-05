El restaurante de Sevilla con comida venezolana que hace todo sin gluten: "Toda persona con intolerancia desearía encontrar un sitio así"

En pleno centro de Sevilla, en la calle Zaragoza, se encuentra el restaurante Señora Pan, un establecimiento que fusione la comida de aquí con algunos platos típicos venezolanos, pero que se caracteriza, principalmente, porque todas sus elaboraciones están libres de gluten.

Como decía la canción, "la pureza está en la mezcla". Así es como se presentan desde este espacio sevillano en el que aseguran que no tienen clientes, sino invitados a su hogar, "personas que disfrutan la vida pasándose el plato, guiñándose el alma. Comer compartiendo, compartir comiendo".

La carta de Señora Pan

En Señora Pan cuentan con una carta muy variada y amplia en la que hay desayunos y diversos entrantes, arroces, pescados, carnes y postres para almorzar o cenar.

Entre sus desayunos cuentan con tortitas, como la de plátano caramelizado, nueces, fresas y sirope de agave o la de huevo frito, bacon, mantequilla y sirope de maple. También hay gofres con sirope de chocolate y frutas o con salmón, aguacate, crema de queso y rúcula. También lo tienen con huevo revuelto, aguacate y bacon.

Además de estas opciones con base dulce, cuenta con tostadas más tradicionales como la de mantequilla y mermelada, y otras más exóticas, como la que lleva hummus de mango, pepino y tomate cherry, o la de aguacate, bacon, huevo poché, trufa y rúcula. También las hay con crema de maní, banana y chispas de chocolate para quienes prefieran empezar el día son sabores dulces.

En cuanto a los almuerzos y cenas, tienen pasta fresca al huevo con salsa trufada, raviolis de payoyo y coco sobre ragú de asado negro, paella de marisco hecha al momento o wok de fideos de arroz con presa ibérica y langostinos. También tienen ceviche de salmón y carretillero, tataki de atún o el típico cóctel de marisco venezolano. Respecto a las carnes disponen de alitas de pollo salteadas con salsa hoisin de guayaba sobre couscous brasileño o hamburguesa de lomo, hecha con bajo de vaca sobre pan brioche de maíz y trufa con ketchup de manzana y whisky.

Sus postres van desde la tarta de queso hasta la cachapa, que es un gofre de maíz con helado de queso de cabra y mermelada de café. Tienen también diferentes tipos de cervezas artesanas para combinarlas con sus comidas que fusionan las recetas mediterráneas con las de Sudamérica.

Señora Pan se encuentra en la calle Zaragoza, número 64, en el casco histórico de Sevilla. El establecimiento cuenta con un salón interior de aspecto acogedor y con una decoración cuidada que le otorga un aspecto desenfadado al local. En Google Reseñas cuentan con una puntuación de 4,4 estrellas sobre 5, con 1.400 opiniones. Entre las más recientes destacan la de Male A., que explica que "superó ampliamente sus espectativas", o la de Enzo V., que asegura que se trata de una "excelente opción Sin Gluten en Sevilla". Pili V. comenta que "toda persona con una intolerancia o alergia desearía encontrar un sitio así. El cuidado al detalle, la variedad, la ligereza de los platos, la atención...". Entre las opiniones menos positivas hay algunas que aseguran que tenían unas expectativas más altas del lugar que finalmente no llegaron a cumplirse.

Señora Pan abre sus puertas de miércoles a domingo, en horario de 09:00 a 16:00 horas y de 19:00 a 23:30 horas, por lo que en su local sirven desayunos, brunch, almuerzos y cenas. Los lunes y los martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.