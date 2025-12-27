El asador de Bormujos famoso por sus carnes y sus guisos de siempre que es perfecto para una comida de Navidad

A pocos minutos de la capital hispalense en coche, en pleno corazón del Aljarafe sevillano, se encuentra el asador Las dos jotas, en la localidad de Bormujos, un establecimiento hostelero especializado en comida tradicional mediterránea en el que destacan los guisos de siempre y las carnes a la brasa.

Como explican en su página web, "hacemos nuestras creaciones con mimo y esmero, buscando la perfección en todas nuestras comandas, siempre bajo una calidad y frescura de los productos propia del mercado del día".

La carta de Las dos jotas

Más allá de las carnes a la brasa, en este asador hay entrantes variados como ensalada de mango, ensaladilla de perdiz en escabeche o de pulpo, diferentes tipos de embutidos y chacinas, productos que provienen del mar como tartar de atún rojo, bacalao confitado, lubina frita o pata de pulpo a la brasa, y en lo que se refiere a carnes cuentan con múltiples opciones. Tienen desde solomillo con salsa gorgonzola, hamburguesa casera ibérica, cochinito asado o lagrimitas de pollo hasta chuletón de vaca, presa ibérica o entrecot de ternera que hacen a la brasa.

Además, completan su carta con arroces y guisos entre los que destacan el arroz meloso de pato y el de marisco, la carrillada de cerdo o el guiso del día. En su carta cuentan tanto con una amplia selección de vinos para acompañar cada una de sus comidas como con postres caseros, como torrija brioche, tarta de queso o brownie de chocolate.

El asador Las dos jotas se encuentra en la calle Pablo Coso Calero Maestro Nacional, número 102, en el municipio de Bormujos. El local cuenta con un amplio salón interior con varias mesas bajas muy agradable y acogedor, de estilo rústico, así como con una terraza.

En Google Reseñas este negocio tiene una puntuación de 4,1 estrellas sobre 5 con más de 2.400 opiniones. Entre las más recientes destacan la de Rocío A., que asegura que se ha convertido en uno de sus sitios "favoritos en el Aljarafe", la de Mariángeles R., que explica: "Un lugar estupendo. Llegamos y nos sentamos a comer sin necesidad de reservar previamente. La comida de diez, tanto la presentación como la calidad y cantidad", o la de José Antonio M., que cuenta lo siguiente: "Espectacular cena coronada por una carne exquisita, en mi caso un solomillo de primera".

El restaurante abre de martes a viernes, de 07:00 a 23:30 horas. Los sábados el horario es de 08:00 a 24:00 horas y los domingos de 08:00 a 18:00 horas. Los lunes permanecen cerrados por descanso del personal.