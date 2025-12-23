Café de especialidad y desayunos contundentes en esta acogedora cafetería con toque colombiano a orillas del Guadalquivir

En la Avenida Concejal Alberto Jiménez-Becerril, muy cerca del puente de la Barqueta y casi a orillas del río Guadalquivir se encuentra el establecimiento Inesperado Café, un negocio dedicado al café de especialidad de origen colombiano en el que sirven desayunos, brunch y meriendas en un ambiente familiar y muy acogedor donde, además, también pueden entrar las mascotas.

El local, que abrió hace unos meses en la hispalense, cuenta además con un espacio coworking para que todo el que lo necesite pueda trabajar tranquilamente mientras toma algo de entre las múltiples opciones con las que cuentan en su carta.

Qué tomar en Inesperado Café

Si por algo es famosa esta cafetería es, sin duda, por su café 100% colombiano y de especialidad, pero no se quedan atrás las múltiples opciones que hay en su carta y que pueden acompañar a esta bebida, como sus opciones dulces entre las que están el cruasán de chocolate, sus helados variados o sus tartas, como la de queso con diferentes toppings.

En Inesperado Café hay gastronomía tanto local como de origen colombiano. Cuentan con opciones como la yuca frita, su sandwich de pollo asado, queso gouda, con salsa de piña en reducción de panela y tártara, acompañado de tomates, los bowls, las arepas, empanadas típicas colombianas o sus variadas opciones de desayunos propios del país sudamericano.

Más allá del café, también tienen jugos naturales de diferentes sabores que combinan frutas propias de España con algunas más exóticas que se encuentran en Sudamérica. Esto convierte a Inesperado Café en una opción diferente y única en la capital hispalense en la que priman la calidad de su café y sus productos frescos.

Inesperado Café se encuentra en la Avenida Concejal Alberto Jiménez-Becerril, número 11. El establecimiento cuenta con un salón interior muy acogedor en el que hay varias mesas bajas, que es perfecto para tomar algo de manera relajada e incluso leer o trabajar mientras se disfruta de uno de sus brunch o meriendas, y con una terraza ideal para los días en los que el tiempo acompaña.

En Google Reseñas cuentan con una puntuación de 4,5 estrellas sobre 5, con un total de 144 opiniones a fecha de diciembre de 2025. Entre los comentarios, en los que destacan los positivos, está el de Santiago G., que explica que "tras varios desayunos y haberlos probado casi todos (creo) solo puedo decir que me encanta este lugar y su servicio". También destacan el de Guadalupe L, que asegura: "¡Me encanta esta cafetería! El café es espectacular, con aroma y sabor que te atrapan desde el primer sorbo", o el de Sara F., que dice que es "de los mejores cafés que me he tomado en la vida".

Inesperado Café abre todos los días de la semana con el siguiente horario: de lunes a viernes, de 08:30 a 20:00 horas, y los sábados y domingos, de 09:00 a 20:00 horas, siempre de manera ininterrumpida.