El monasterio de Sevilla que ha ganado un Solete de Navidad de la Guía Repsol: está en el centro y vende unos dulces exquisitos

Como ya anunciaban a comienzos de diciembre, Guía Repsol estrena Soletes Especial Navidad para que todo el mundo sepa dónde ir en estas fechas Desde cafeterías típicas hasta restaurantes con comida más elaborada, pasando por templos en los que las monjas elaboran dulces artesanos y que ha sido una novedad en la guía, ha sido en este caso el Monasterio de Santa Paula en Sevilla el que ha conseguido hacerse con este distintivo tan especial.

Como explican desde la propia Guía Repsol, "la distinción a congregaciones religiosas es la gran novedad de esta entrega de Soletes. Los mejores hornos conventuales reciben su premio por las recetas centenarias heredadas de sus hermanas y su desempeño artesanal, que en algunos casos guardan la tradición de toda una provincia". Y entre todas ellas han sido las hermanas del Monasterio de Santa Paula, en Sevilla, las que han conseguido hacerse con este distintivo tan especial.

El Monasterio

En el corazón del barrio de San Julián, muy cerca de la zona de la Macarena se encuentra el Monasterio de Santa Paula, junto a la parroquia de San Marcos y la iglesia de Santa Isabel. Este se fundó en el siglo XV gracias a Ana de Santillán, hija de Fernando de Santillán, quien fue uno de los conquistadores de Sevilla bajo el reinado de San Fernando.

Cuando Ana enviudó se dio a la piedad y a la educación y tutela de su única hija, Blanca, pero la perdió en sus dieciocho años. Esto hizo que se recluyera en un beaterio, pero con el plan de fundar, en casas propias, un monasterio de monjas de la Orden de San Jerónimo. Con la ayuda de su padre logró comprar otras casas más espaciosas, lindantes con las suyas y que habían pasado, por herencia, a propiedad del monasterio de San Jerónimo de Buenavista. El monasterio de Santa Paula se acabaría fundando en el último cuarto del siglo XV aunque no sería hasta unos años después cuando este creció gracias a la labor de Isabel Enríquez, biznieta de Enrique III de Castilla y del rey Fernando de Portugal, quien, también tras enviudar decidió que permanecería en Sevilla, que edificaría la iglesia y los coros que la comunidad de monjas de Santa Paula estaba necesitando tanto y que este sería el panteón de su esposo y propio, al final de sus días.

Los dulces navideños de Santa Paula

Con el objetivo de poder mantenerse en este monasterio, las monjas que habitan en él y al igual que sucede en muchos templos de este tipo en Sevilla, elaboran diariamente dulces caseros que merecen una mención especial. Para ello emplean las mismas recetas desde hace décadas, con ingredientes naturales para su elaboración, Además de estos, también son famosas sus mermeladas, elaboradas con frutas de temporada recogidas del huerto del monasterio y de proveedores seleccionados.

Durante la Navidad en el monasterio preparan dulces de convento para regalo. Disponen de diferentes cajas que se pueden encargar por teléfono o en el propio monasterio. Además de las mermeladas, incluyen turrón a la piedra, alfajores mozárabes y otros dulces de convento, con una configuración muy amplia que se adapta al gusto de cada cliente. Los dulces del monasterio de Santa Paula también están disponibles a través de su página web, en la tienda online.