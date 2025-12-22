Las cuevas de Alcalá de Guadaíra con una comida espectacular y flamenco en directo: "Menudo sitio con encanto"

En el barrio de San Miguel de Alcalá de Guadaíra, municipio ubicado a apenas 20 minutos en coche desde Sevilla capital, se encuentra el restaurante Cuevas Anita la de San Miguel, un establecimiento que, como su nombre señala, está alojado en el interior de una cueva en la zona de las Covachas de este pueblo que data del siglo XV.

Quienes están detrás del negocio son los mismos dueños de la Cueva de la Zarzamora, otro local de la localidad que es especialmente famoso en toda la provincia por servir unas meriendas increíbles en un lugar mágico, algo similar es lo que sucede con la de Anita la de San Miguel.

El restaurante pertenece a Moisés Romero y Sandra Martín y su nombre está dedicado a la abuela de Romero, quien nació en este lugar y regentaba su propia taberna de venta de vino a granel. En el interior de la cueva se pueden encontrar diferentes estancias con nombres singulares, además de una azotea, ya en la zona exterior, con unas vistas privilegiadas del municipio.

Una carta única con espectáculos en vivo

Cuevas Anita la de San Miguel cuenta con una carta en la que hay productos de temporada con los que crean platos propios de una cocina vanguardista, pero sin dejar atrás un toque tradicional, como sucede con sus carnes maduradas o su pescado fresco o el famoso Pan de Alcalá, un bollo picado con aceite de oliva, frutos secos, jamón de bellota y salchichón que ponen en forma de pirámide. También hay fritos variados, bebidas artesanas y vinos naturales que acompañan a la perfección a cada una de sus comidas.

Además de la comida, esta cueva es famosa porque en su interior organizan eventos de diferente tipo, como conciertos de flamenco en directo, exposiciones o pintura mural, lo que la convierte en un rincón perfecto para quienes buscan algo más que un lugar donde comer y beber, con un ambiente rústico con esencia bohemia en el que se intercalan la madera, la piedra y la historia.

Cuevas Anita la de San Miguel se encuentra en la calle San Fernando, número 42, en el municipio de Alcalá de Guadaíra. El establecimiento cuenta con una puntuación de 4,4 estrellas sobre 5 en Google Reseñas, con un número elevado de experiencias positivas. Entre ellas está la de Javier R., que dice que "la visita a la Taberna Cuevas Anita la de San Miguel fue toda una experiencia gastronómica", o la de Vanesa G., que dice: "Nos gustó muchísimo el ambiente, la atención de los camareros y, sobre todo, la comida".

La taberna Cuevas Anita la de San Miguel abre de jueves a domingo, en horario de 12:00 a 24:00 horas. Los lunes, martes y miércoles el establecimiento permanece cerrado. Para poder acudir a él es necesario hacer una reserva previa dada las condiciones del lugar en el que se encuentra.