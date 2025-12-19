La cafetería de Sevilla con meriendas dulces y calentitas perfectas para los días navideños: "Es un local emblemático en el centro"

"Territorio de libre pensamiento". Así es como se define a sí misma La Cacharerría, una cafetería ubicada en pleno centro de Sevilla que es conocida por muchos sevillanos y sevillanas después de su larga trayectoria sirviendo cafés, desayunos y meriendas muy contundentes a quienes pasan por su local de la calle Regina.

Su carta

Además de su ambiente acogedor y cálido, perfecto para los días de otoño e invierno en Sevilla, en La Cacharrería son famosos por elaborar su propio pan, contando con hasta doce variedades diferentes que se pueden combinar con sus múltiples ingredientes, entre los que hay tomate, queso, huevo, salmón, aguacate, rúcula y muchos más que permiten tanto desayunar como tomar un brunch a media mañana. Tienen opciones más tradicionales y otras gourmet, algo más elaboradas.

Cuentan con seis tipos de brunch, perfectos para el mediodía, que van desde el clásico, con tostada gourmet y zumo, hasta otros más elaborados, que incluyen opciones dulces como gofre y tarta o bowls. Hacen gofres caseros de diferentes sabores como chocolate, galleta Lotus, dulce de leche, plátano asado y frambuesa e incluso con bacon, huevos revueltos, salmón, huevo poché y aguacate. En La Cacharrería de Sevilla elaboran diariamente sus propias tartas de manera totalmente artesanal en el obrador, junto a los gofres, pancakes, smothies, milkshakes y otras delicias únicas.

Junto a la comida, también cuentan con diferentes tipos de cafés, tés, infusiones y zumos y batidos naturales, que crean la combinación perfecta con algunas de sus tartas, dulces o platos salados tanto a la hora de la merienda como del desayuno. La carta completa se puede consultar en la página web del establecimiento.

La Cacharrería se encuentra en la calle Regina, número 14, en el Casco Antiguo de Sevilla. El negocio cuenta con una puntuación en Google Reseñas de 4,4 estrellas sobre 5, con más de 3.000 opiniones, lo que lo convierte en uno de los establecimientos de este tipo más frecuentados de la ciudad. Entre los comentarios que han dejado los clientes y clientas de La Cacharrería están el de Carlos M., que hace apenas unos días decía que era "un nuevo descubrimiento en cafeterías", o la de Mariángeles B, que asegura: "Como sevillana que actualmente vive en otra comunidad, no puedo más que recomendar este sitio", o José V. que añade: "La comida es maravillosa. Siempre vuelvo por sus postres (recomiendo la galletona). El trato del personal 10/10". La Cacharerría abre de domingo a jueves, de 09:00 a 21:00 horas y los viernes y sábados, de 09:00 a 01:00 horas.