El restaurante japonés que catalogan como el más barato de toda Sevilla: Casi todas sus puntuaciones son de 10

Entre la zona de Parque Amate y Sevilla Este se encuentra el restaurante Osaka, un establecimiento especializado en comida japonesa que se ha hecho especialmente famoso por tener uno de los sushis más baratos de toda la ciudad.

Según explican en su propia página web, su éxito reside en la excelente combinación de sabores y texturas entre las que hay verduras, especies, pescados, mariscos, carnes básicas o arroz, elaborados sin abandonar sus tradiciones. En su carta se pueden encontrar opciones para todas las dietas, incluidas las veganas o vegetarianas.

Qué comer en Osaka

Más allá de su sushi, que es uno de los platos estrella de Osaka y que tiene una gran variedad de opciones, también cuentan con otras elaboraciones propias del país nipón como langostinos panko, rollitos de primavera, arroz tres delicias, gyozas fritas o los takoyakis y okonomiyakis (dos platos típicos de la gastronomía japonesa). Uno de los platos más solicitados de Osaka es el pollo Katsu, de gran tamaño y que se sirve empanado y acompañado de ensalada.

En Osaka cuentan con un menú diario para dos, tres o cuatro personas cuyos precios oscilan entre los 38 y los 76 euros en total. Estos suelen incluir ensalada de algas wakame, rollo de primavera, gyozas, uramaki, arroz tres delicias, eppanyaki de pollo, okonomiyaki o pollo katsu, según el que se pida. También incluyen bebida y postre.

El restaurante Osaka se encuentra en la Avenida de Andalucía, número 56. El establecimiento cuenta con un amplio salón interior con mesas bajas y dispone de comedor privado.

Gracias, especialmente, a sus platos abundantes y a los precios económicos que hay en el local, en Google Reseñas cuentan con una puntuación de 4,9 estrellas sobre 5, con más de 400 opiniones. Esto lo convierte en uno de los restaurantes de este tipo con mejor puntuación (casi de 10) de toda Sevilla. Prueba de ello son los múltiples comentarios que puntúan a Osaka con 5 estrellas de 5. Entre los más destacados están el de Minerva C., que dice: "Comida exquisita, platos elaborados de gran calidad y abundante. También están el de JF Gómez que asegura que "el menú para dos personas es buenísimo, muy variado, comida muy bien preparada y mucha cantidad", o el de Antonio José L., que explica que "la comida está espectacular, muy deliciosa, y el sushi brutal". También destaca el trato de los trabajadores: "Son súper agradables y simpáticos". El restaurante Osaka abre todos los días de la semana, de 13:00 a 16:00 horas y de 20:00 a 24:00 horas.