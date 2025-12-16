El bar de Mairena del Aljarafe perfecto para almorzar muy bien estas navidades: "Merece la pena escaparse de Sevilla para comer aquí"

A algo más de 15 minutos en coche desde Sevilla, en el municipio de Mairena del Aljarafe, se encuentra La Capocha, un establecimiento que se denomina a sí mismo como espacio gastro y de tertulia en el que hacen elaboraciones vanguardistas a partir de platos más tradicionales. Esto, junto al lugar que han creado en el que cuidan el ambiente y la decoración, lo convierten en un negocio perfecto para disfrutar de buena comida, con toques diferentes y cantidades considerables en cada uno de sus platos.

Como explican desde su página web, La Capocha es mucho más que un restaurante, "es un lugar donde la cocina casera se eleva al nivel gourmet sin perder su esencia familiar". En él fusionan sabores tradicionales con toques creativos y exclusivos, "ofreciendo platos que sorprenden tanto al paladar como a la vista". Su ambiente, que es cercano y cálido, lo convierten en un lugar perfecto para disfrutar entre familia y amigos, con buena música, espectáculos y un salón de eventos preparado para cada celebración.

Qué tomar en La Capocha

Entre sus platos cuentan con opciones como bacalao confitado con muselina de ajo frito sobre crema de espinacas, boniatos fritos con alioli negro y miel de caña, lagrimitas de pulpo acompañadas de salsa mayo picante, carrilleras al chocolate con queso brie fundido sobre base de puré, lomo de ternera con carbonara y galleta Lotus, flamenquín XXL de vaca madurada, atún vuelta y vuelta con guacamole y verduras escalfadas o risotto con parmesano, presa a la brasa, tartufata, boletus y trompetas de la muerte.

También cuentan con postres caseros como la tarta de queso o la torrija, uno de los dulces más famosos de La Capocha para tomar durante la Cuaresma y que se hace con una base de natilla y chocolate blanco, con pan brioche y coronada con una bola de helado de vainilla y trozos de galleta Oreo y Lotus.

La Capocha se encuentra en la Avenida de la Sabiduría, número 25, en el municipio sevillano de Mairena del Aljarafe. El establecimiento en el que está cuenta con un salón interior de gran tamaño con varias mesas bajas y un ambiente muy acogedor, con decoración en madera y en la que hay muchas plantas, y con una terraza muy agradable, especialmente cuando hace buen tiempo.

El negocio cuenta con 4,4 estrellas sobre 5 en Google Reseñas, con más de 2.000 opiniones entre las que hay una mayoría de comentarios positivos que destacan, sobre todo, su comida. Daniel G. lo califica de "espectacular" y asegura que la comida es de 10 y el servicio de 11. Cristina D, cuenta: "Hemos probado varios platos y no sabemos cuál nos ha gustado más", mientras que Lau T. explica que "merece la pena escaparse de Sevilla para comer aquí".

La Capocha abre de miércoles a domingo, en horario de 13:30 a 16:00 horas y de 20:30 a 23:00 horas. Los lunes y los martes permanecen cerrados por descanso del personal.