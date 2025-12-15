Roscones de Reyes veganos o libres de gluten y lactosa: Confiterías en las que puedes conseguirlos en Sevilla

Tomar Roscón de Reyes los días previos al 5 de enero, la noche en la que los Reyes Magos pasan por los múltiples hogares españoles, es una de las tradiciones más arraigadas a nuestra cultura. Siendo tradicionalmente de nata o incluso sin relleno, en los últimos años se ha podido ver cómo estos roscones se han adaptado a los nuevos tiempos y gustos culinarios y tanto su bizcocho como su relleno han sufrido algunas modificaciones. Además de la opción clásica, ahora es posible adquirir Roscones de Reyes de pistacho, de chocolate, de galleta Lotus e incluso de Huevo Kinder. A estas variedades también se han añadido aquellas aptas para personas celiacas o intolerantes a la lactosa y, cómo no, a las personas veganas.

Apostar por versiones sin ingredientes de origen animal no solo amplía la inclusión de público que pueda comer este dulce típico navideño, sino que también responde a una mayor conciencia ética y ambiental. En Sevilla existen algunos establecimientos que, cada año, dedican la Navidad a elaborar roscones de este tipo. Para la Navidad de 2025, estos son los lugares en los que se podrán encontrar Roscones de Reyes veganos:

Heladería Bolas (opción vegana)

La Heladería Bolas, famosa en la hispalense por sus helados de sabores imposibles, se suma un año más a la lista de establecimientos que elaboran roscones veganos. En esta ocasión los hay de tres tipos: vegano sin relleno, vegano con nata vegetal y vegano con cacao. Para poderlos encargar bastará con rellenar el formulario disponible en su página web y elegir la opción que más interese y el tamaño (de ocho o de doce porciones). Además de los roscones veganos en Heladería Bolas también los hay de pistacho, de crema, de trufa, de nada y de otros sabores algo más exóticos, como el de Magallanes.

Durazno y Chajá (opción sin alérgenos y vegana)

En Durazno y Chajá, obrador famoso en la capital por hacer dulces sin alérgenos o productos que suelen provocar intolerancias alimenticias, ha creado esta Navidad un formulario en su página web para encargar no solo este tipo de roscones sino también los que no tienen ningún ingrediente de origen animal. En el caso de los veganos se trata de un roscón individual (con una o dos porciones) que tiene un precio de 12 euros.

Brandao Sevilla (opción sin alérgenos y vegana)

Brandao, un obrador sevillano inclusivo en el que elaboran todo tipo de dulces sin alérgenos para personas con diferentes intolerancias alimenticias, no se iba a quedar atrás esta Navidad. Por eso ha creado roscones 100% vegetales y adaptados a las intolerancias alimenticias de cada cliente. Estos están disponibles en su tienda de San José de la Rinconada y en los establecimientos de Naturcent. Toda la información acerca de estos roscones aparece detallada en su página web.