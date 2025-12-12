Casas de comidas en el Aljarafe con guisos de temporada perfectos para combatir el frío: "Cocina tradicional inmejorable"

En tiempos en los que los ritmos del día a día se han acelerado, especialmente en fechas como la Navidad, las tradicionales casas de comida se consolidan como auténticos refugios gastronómicos, especialmente cuando el frío se instala en la provincia. Estos establecimientos, muchos de ellos de gestión familiar, conservan recetas de antaño que evocan la cocina de pueblo: guisos de siempre, potajes contundentes y caldos que reconfortan cuando las temperaturas bajan.

En en Aljarafe sevillano, una comarca que colinda con la capital y que es famosa por su tradición gastronómica, existen algunos establecimientos de este tipo en los que es posible tomar un guiso tradicional en un ambiente acogedor y cálido, sin irse demasiado lejos. Estos son algunos de esos refugios en los que comer caliente durante estas fechas:

Bodega Simeón, en Bormujos

En el pueblo de Bormujos, ubicado a apenas 15 minutos desde Sevilla capital, se encuentra la Bodega Simeón, un establecimiento que abrió sus puertas hace más de 100 años como bodega y que, con el paso de los años, en la década de los 90, acabó incorporando una amplia cartas de comidas entre las que destacan sus arroces y guisos caseros, ideales para el otoño y el invierno.

Entre sus platos a destacar están los arroces de diferente tipo, como el de perdiz, pato, carrillada, alcachofas o langostinos, las migas y las carnes a la brasa. También tienen guisos tradicionales, como las espinacas con garbanzos, garbanzos con langostinos, la carrillada en salsa, potaje de garbanzos y chorizo, albóndigas de chocos con patatas fritas o cola de toro, a los que se suman las tortillitas de bacalao, patatas bravas, croquetas caseras, chipirones a la plancha, bacalao con tomate o también, ensaladilla y tomates aliñados con melva.

Casa López, en Villanueva del Ariscal

A media hora de Sevilla capital se encuentra el restaurante Casa López, una casa de comidas ubicada en el municipio sevillano de Villanueva del Ariscal que se especializa en la elaboración de guisos de temporada, con recetas de siempre y sabores propios de Andalucía.

Si hay algo por lo que Casa López ha adquirido especial fama es, entre otras cosas, por su puchera, un guiso tradicional andaluz que se hace con garbanzos y al que se le añaden habas y guisantes que, al igual que el popular puchero, se sirve con pringá. Y este es uno de los escasos establecimientos en los que lo siguen haciendo, lo que lo convierte en un imprescindible de su carta. Más allá de la puchera, en Casa López también elaboran menudo con chocos, atún a la marinera o en salsa de vino y miel, potaje de tronchos o fabada asturiana.

Con el encanto de una abacería como las de antaño, este lugar se convierte en el lugar perfecto para disfrutar de una buena comida, reconfortante y sabrosa, los días de frío en la provincia.

El Tinahón, en Bormujos

También ubicada en el municipio de Bormujos, a pocos kilómetros de la capital hispalense, se encuentra la bodega El Tinahón, uno de los establecimientos más conocidos del municipio. De aspecto rústico y ambiente acogedor, en él elaboran comida casera y hacen carnes de diferente tipo a la brasa. Destaca especialmente su cocido con habas y guisantes o preparaciones como los caracoles y las cabrillas en temporada. Cuentan además con platos como su flamenquín gigante, las taleguillas de roquefort o las croquetas caseras. Tienen una interesante selección de vinos y algunos postres caseros, como la tarta de piñones.