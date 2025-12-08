La tercera mejor pizza de España se hace en este restaurante de Dos Hermanas y está increíble

Hace unos días se daban a conocer los ganadores de la III edición del Campeonato de España de Pizzas, en la que participaban un total de 10 restaurantes sevillanos. Después de varias semanas de resoluciones la organización ha detallado cuáles son los ganadores de España en esta ocasión y entre los múltiples candidatos de pizzerías y restaurantes de todo el país, hay un establecimiento sevillano que ha logrado hacerse con el podio, quedando en tercer puesto.

Se trata de La Bicicleta, un restaurante ubicado en el municipio de Dos Hermanas que no es la primera vez que tiene una aparición mediática gracias a haber ganado algún premio.

Desde que abrió sus puertas, la propuesta de La Bicicleta se ha centrado en elaborar pizzas artesanas de masa fermentada durante muchas horas, lo que le da textura y sabor a sus creaciones. En su carta mezclan ingredientes tradicionales italianos y opciones propias de este país con algunos toques diferentes y creativos. También cuentan con otras opciones como pasta o bocatas.

La tercera mejor de España: La pizza Circus

La Pizza Circus es el espejo de su creador, Pablo, quien está al frente del restaurante nazareno. Como él mismo dice, "siempre está haciendo payasadas, como los payasos del circo". Y entre payasada y payasada, nace Circus, una pizza pensada para paladares diferentes y amantes de lo dulce y lo salado. La describen como una elaboración "de otro planeta, de otro mundo", porque no solo es sabrosa por su masa, sino que en la boca provoca muchas sensaciones diferentes, algo que podría establecer un paralelismo con el circo: lo mismo te ríes que lloras, sientes miedo o mucha emoción.

La pizza Circus está hecha con una masa elaborada con el método biga (agua, sal, harina, aceite). En la base lleva mozzarella, mezcla de quesos y gorgonzola, guanciale, copa de uvas moradas, mascarpone, nueces y miel. Todo ello cocinado en un horno de leña. El precio de la pizza completa es de 17,90 euros.

La Mejor Pizza es la guía de referencia para buscar Las Mejores Pizzas de España. Cada año celebran un concurso nacional en el que convoca a pizzerías de todo el país con el objetivo de descubrir cuáles son “las mejores pizzas de España”. Durante el periodo de concurso (normalmente entre finales de octubre y noviembre) los establecimientos participantes ofrecen —ya sea de su carta habitual o con una creación especial— una pizza candidata que será evaluada.

Este año, la convocatoria de La Mejor Pizza de España® permitió que los establecimientos registrados vendieran su pizza concursante durante un periodo limitado, combinando votación popular (60 %) y valoración de inspectores especializados (40 %) para seleccionar los finalistas. Los mejores resultados permiten a algunos establecimientos entrar en la final, y de ahí se seleccionan las pizzas ganadoras a nivel nacional y por comunidad autónoma.