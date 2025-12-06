Arroces, migas y guisos ideales para combatir el frío: El bar a 15 minutos de Sevilla que rebosa pureza y tradición

En el pueblo de Bormujos, ubicado a apenas 15 minutos desde Sevilla capital, se encuentra la Bodega Simeón, un establecimiento que abrió sus puertas hace más de 100 años como bodega y que, con el paso de los años, en la década de los 90, acabó incorporando una amplia cartas de comidas entre las que destacan sus arroces y guisos caseros, ideales para el otoño y el invierno.

Su carta

Tal y como explican en su página web, la cocina tradicional es el hilo conductor de su amplia carta. Entre sus platos a destacar están los arroces de diferente tipo, como el de perdiz, pato, carrillada, alcachofas o langostinos, las migas y las carnes a la brasa. Además, en su bodega se puede encontrar una gran selección de chacinas y vinos para comer en el Aljarafe y hacer de tu visita una experiencia aún mejor.

Si por algo destaca la Bodega Simeón es, además, por sus guisos tradicionales, como las espinacas con garbanzos, garbanzos con langostinos, la carrillada en salsa, potaje de garbanzos y chorizo, albóndigas de chocos con patatas fritas o cola de toro, a los que se suman las tortillitas de bacalao, patatas bravas, croquetas caseras, chipirones a la plancha, bacalao con tomate o también, ensaladilla y tomates aliñados con melva.

Cuentan con algunos postres caseros, como las tradicionales poleás, el flan de huevo o el arroz con leche. Todo ello sumado a su carta de vinos, destacando el mosto, que es de elaboración propia y que es el acompañante perfecto para disfrutar de la comida de siempre junto a una buena bebida.

Bodega Simeón se encuentra en la calle Vicente Aleixandre, número 34, en el municipio de Bormujos. El establecimiento en el que se han instalado era una antigua bodega, lo que le confiere un aspecto tradicional y auténtico en el que hay varios salones, uno de ellos con botas de vino y una prensa de uvas. Cuentan con una zona de terraza que corresponde a un patio interior que se puede cubrir si el tiempo lo requiere. En su zona interior también tienen chimenea y gracias a su amplitud se convierte en un sitio idóneo para celebraciones y comidas más multitudinarias.

Este negocio tiene una puntuación de 4,5 estrellas sobre 5 en Google Reseñas, con casi 700 opiniones a fecha de diciembre de 2025. Entre sus comentarios más positivos destacan el de Desirée R. que explica que hacía dos años que no iba a este establecimiento, pero que "está mejor si cabe". Destaca en su opinión la comida, a la que califica de exquisita, y el trato del personal "es inmejorable". Javi G. asegura que es un "sitio perfecto para comer en familia y con amigos", mientras que María J. considera que es "insuperable" y que la relación calidad-precio es espectacular.

Bodega Simeón abre de martes a jueves, de 12:00 a 17:00 horas, y los viernes y sábados, de 12:00 a 17:00 horas y de 20:30 a 24:00 horas. Los lunes permanecen cerrados por descanso del personal.