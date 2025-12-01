El restaurante de la Sierra de Sevilla que es perfecto para disfrutar de comida casera durante una escapada rural

En el corazón de la comarca de la Sierra Norte, en la parte de Sierra Morena por la que se extiende la provincia, se encuentra uno de los restaurantes de más renombre de esta zona de Sevilla, ideal para hacer una escapada rural y comer los productos y guisos más propios de nuestra tierra. Se trata de Casa Concha, un restaurante que también alberga una pensión ubicada en el municipio de Almadén de la Plata.

Casa Concha se fundó en 1980 como un bar familiar que, con el paso del tiempo, se acabaría convirtiendo, además, en pensión en uno de los pueblos más bonitos de la Sierra Norte de Sevilla. Esta es conocida por la amabilidad y buen servicio al cliente así como por los guisos caseros y el ambiente acogedor de su restaurante.

Tal y como recogen desde la página web de la Junta de Andalucía, que le ha querido dedicar una mención especial a este negocio, "es un buen refugio para escapadas de fines de semana y vacaciones, ideal para grupos de amigos y familias, que se sentirán entre sus paredes como en casa". El restaurante Casa Concha sirve platos de carne de origen local y ofrece menús especiales a los peregrinos que se dirigen a Santiago de Compostela por el Camino de la Plata, haciendo especial mención en sus redes sociales a sus guisos caseros.

Casa Concha se encuentra en la calle de la Cruz, número 8, en el municipio sevillano de Almadén de la Plata. El establecimiento está distribuido alrededor de un patio central que ofrece una zona de bar tradicional, restaurante para 70 comensales y 10 habitaciones con aire acondicionado, TV y baño privado. La zona del bar cuenta con un amplio salón interior de aspecto rústico y con una terraza con varias mesas bajas para tomar algo.

En Google Reseñas este restaurante cuenta con una puntuación de 4,5 estrellas sobre 5, con más de 570 opiniones. Entre ellas destacan la de Marta L., que asegura que la carne, que era lo que habían pedido, tenía un "sabor espectacular". Eve Q. destaca, por su parte: "Comida buenísima, buen trato y excelente precio", mientras que Antonio C. no duda en decir que es "el mejor sitio en Almaden para comer comida casera y hospedaje".

Sobre Almadén de la Plata

Almadén de la Plata es un pueblo serrano cargado de tradiciones y con una completa oferta turística. Ubicada en el corazón de Sierra Morena, esta pequeña localidad ofrece, además de un ambiente tranquilo y relajado para disfrutar de sus calles y de su patrimonio histórico y gastronomía, muchas actividades de ocio en su entorno como barranquismo, senderismo, cicloturismo e incluso la experiencia de disfrutar de su cielo nocturno, uno de los más despejados de contaminación lumínica de España.

Los orígenes de su núcleo poblacional podrían datar del Neolítico, habiendo vestigios sobre la existencia de la sociedad indígena autóctona antes de la entrada en la Historia antigua entre la Edad del Bronce y la Edad del Hierro. Tras esto, por la zona pasaron romanos, cuando era una población pequeña principalmente dedicada al laboreo de canteras de mármol, minas de hierro, cobre y plata, y musulmanes, adquiriendo en ese momento la denominación de Almedín Balat (las minas de la calzada). Tras la conquista cristiana, Fernando III le concedió al municipio Carta Puebla y el derecho a escudo propio con el castillo y el león de las armas reales.

Más allá del encanto de este pueblo serrano y de su entorno ubicado en el Parque Natural de la Sierra Morena de Sevilla, Almadén de la Plata tiene fama por sus jamones y embutidos ibéricos, así como por la carne de caza, las setas y la meloja, un dulce tradicional elaborado a base de miel y calabaza que se cocina lentamente hasta que carameliza y al que se le puede añadir canela y anís.