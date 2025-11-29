La cafetería de moda en Triana con brunch y meriendas enormes que no dejan indiferente a nadie: "Increíblemente delicioso"
Los chicos de Foodie Sevilla han hablado de este establecimiento en sus redes sociales tras las múltiples reseñas positivas con las que cuenta
En una de las arterias principales de Triana se encuentra la cafetería Mama Queen Café y Copas, un establecimiento que ha logrado hacerse con muy buena fama entre el público sevillano debido a sus espectaculares desayunos, brunch y meriendas, lo que les ha otorgado una alta puntuación en las reseñas de Google.
Tan es así que no son pocos los creadores de contenidos gastronómicos los que han acudido a su local en Ronda de Triana para comprobar por ellos mismos si es verdad lo que cuentan de esta cafetería. Uno de los últimos en hacerlo han sido Andrea y Adrián, los chicos de la cuenta @foodie_sevilla, quienes en su visita han pedido el bagel Julio Iglesias, con jamón, queso payoyo y tomate en rodajas, y la tostada de guacamole, salmón y salsa holandesa coronada con huevo poché. También probaron la Monster Queen, una torrija con galleta Lotus y helado, y los Pancakes Queen, acompañadas de galleta, chocolate y Kinder Bueno.
Junto a ellos también han visitado el local otros creadores como Aisha, de la cuenta @sevillaparacomer, quien pidió el Bagel Frank Sinatra, con queso de cabra, cebolla caramelizada, aguacate, nueces y semillas, o el Michael Jackson, con carne mechada, tomate y queso fundido, además del bowl de açaí, con granola, plátano, arándanos, fresas y coco rallado.
Abierto durante todo el día, este negocio se caracteriza por elaborar platos tanto dulces como salados con mucha delicadeza y en los que se combinan ingredientes como aguacate, huevo poché, bacon, guacamole, queso o pavo que combinan con sus tostadas de diferentes panes, con gofres y con otras preparaciones como tortitas, torrijas o sus múltiples zumos naturales y cócteles. Sus tostadas y meriendas tienen nombres de artistas, lo que lo convierte en un negocio innovador, con combinaciones algo menos tradicionales y perfecto para hacer ese "desayuno tardío" o "almuerzo temprano", que deja saciado hasta la hora de la merienda.
Una de las mejor valoradas de Sevilla
Mama Queen Café y Copas se encuentra en Ronda de Triana, número 14. El establecimiento cuenta con un salón interior de un tamaño considerable en el que hay varias mesas bajas y una decoración muy acogedora, perfecta para los días fríos de invierno, y una terraza en la que hay varias mesas que suelen ocuparse cuando hace sol.
A fecha de noviembre de 2025 esta cafetería es una de las que más puntuación tiene de Sevilla en Google Reseñas, con 4,8 estrellas sobre 5 y más de 1.700 opiniones. Entre ellas los clientes y clientas destacan aspectos como el sabor de sus brunch y meriendas, la simpatía de sus camareros y el buen servicio y lo acogedor que es su local. Blanca M. comentaba hace unas semanas: "Es la primera vez que voy a este sitio y volvería sin duda", mientras que Anka destaca que "la comida estaba increíblemente deliciosa".
La cafetería Mama Queen abre todos los días de la semana. El horario de lunes a jueves es de 07:00 a 02:00 horas. Los viernes abren de 07:00 a 03:00 horas, mientras que el sábado trabajan de 07:30 a 03:00 horas y el domingo, de 07:30 a 02:00 horas.
