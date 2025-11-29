La cafetería de moda en Triana con brunch y meriendas enormes que no dejan indiferente a nadie: "Increíblemente delicioso"

En una de las arterias principales de Triana se encuentra la cafetería Mama Queen Café y Copas, un establecimiento que ha logrado hacerse con muy buena fama entre el público sevillano debido a sus espectaculares desayunos, brunch y meriendas, lo que les ha otorgado una alta puntuación en las reseñas de Google.

Tan es así que no son pocos los creadores de contenidos gastronómicos los que han acudido a su local en Ronda de Triana para comprobar por ellos mismos si es verdad lo que cuentan de esta cafetería. Uno de los últimos en hacerlo han sido Andrea y Adrián, los chicos de la cuenta @foodie_sevilla, quienes en su visita han pedido el bagel Julio Iglesias, con jamón, queso payoyo y tomate en rodajas, y la tostada de guacamole, salmón y salsa holandesa coronada con huevo poché. También probaron la Monster Queen, una torrija con galleta Lotus y helado, y los Pancakes Queen, acompañadas de galleta, chocolate y Kinder Bueno.

Junto a ellos también han visitado el local otros creadores como Aisha, de la cuenta @sevillaparacomer, quien pidió el Bagel Frank Sinatra, con queso de cabra, cebolla caramelizada, aguacate, nueces y semillas, o el Michael Jackson, con carne mechada, tomate y queso fundido, además del bowl de açaí, con granola, plátano, arándanos, fresas y coco rallado.

Abierto durante todo el día, este negocio se caracteriza por elaborar platos tanto dulces como salados con mucha delicadeza y en los que se combinan ingredientes como aguacate, huevo poché, bacon, guacamole, queso o pavo que combinan con sus tostadas de diferentes panes, con gofres y con otras preparaciones como tortitas, torrijas o sus múltiples zumos naturales y cócteles. Sus tostadas y meriendas tienen nombres de artistas, lo que lo convierte en un negocio innovador, con combinaciones algo menos tradicionales y perfecto para hacer ese "desayuno tardío" o "almuerzo temprano", que deja saciado hasta la hora de la merienda.

Una de las mejor valoradas de Sevilla

Mama Queen Café y Copas se encuentra en Ronda de Triana, número 14. El establecimiento cuenta con un salón interior de un tamaño considerable en el que hay varias mesas bajas y una decoración muy acogedora, perfecta para los días fríos de invierno, y una terraza en la que hay varias mesas que suelen ocuparse cuando hace sol.

A fecha de noviembre de 2025 esta cafetería es una de las que más puntuación tiene de Sevilla en Google Reseñas, con 4,8 estrellas sobre 5 y más de 1.700 opiniones. Entre ellas los clientes y clientas destacan aspectos como el sabor de sus brunch y meriendas, la simpatía de sus camareros y el buen servicio y lo acogedor que es su local. Blanca M. comentaba hace unas semanas: "Es la primera vez que voy a este sitio y volvería sin duda", mientras que Anka destaca que "la comida estaba increíblemente deliciosa".

La cafetería Mama Queen abre todos los días de la semana. El horario de lunes a jueves es de 07:00 a 02:00 horas. Los viernes abren de 07:00 a 03:00 horas, mientras que el sábado trabajan de 07:30 a 03:00 horas y el domingo, de 07:30 a 02:00 horas.